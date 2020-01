Fernanda Lessa bullizza Patrick Ray Pugliese/ “La giacca gli sta stretta e..”(GF Vip)

Fernanda Lessa ci ricasca. Dopo quello che ha detto riferendosi a Licia Nunez (“etichettandola come lesbica invece di dire il suo nome”), la gieffina ci ricasca e questa volta bullizzando Patrick Ray Pugliese “reo” di non essere vestito in base alla sua misura. Poco prima della diretta sono entrati in casa dai “vip” anche gli ex gieffini Patrick Rey Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini (eliminato ieri sera) come spesso accade nel programma. Fin qui, quindi, niente di nuovo se non fosse che Fernanda Lessa, ancora una volta alle prese con una conversazione con Michele Cucuzza, ha bullizzato Patrick per la sua giacca “troppo stretta”. In particolare, Fernanda Lessa ha rilanciato: “Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro”. Inutile dire che la sua affermazione ha fatto già il giro del web e questo non può che significare una cosa: appena finirà in nomination lascerà il programma, questo è certo.

Come andrà a finire adesso? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni ma quello che è certo è che Fernanda Lessa non verrà punita per questo ed è giusto che sia così visto che il reality dovrebbe riportare in tv quello che è il linguaggio all’esterno, senza filtri. Da qui a dire che l’evento passerà inosservato, però, c’è un mondo in mezzo e non è detto che Alfonso Signorini non punterà di nuovo il dito contro di lei per la gioia di Antonella Elia.

