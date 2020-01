Patrick Ray Pugliese/ Torna nella Casa: ingresso con sorpresa (Grande Fratello VIP 4)

Patrick Pugliese è pronto a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Assieme a Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Salvo Veneziano fa parte del gruppo degli “highlanders”, ovvero gli ex concorrenti storici del Grande Fratello. Patrick torna nella Casa per la terza volta e arriva in passerella con Pasquale Laricchia direttamente da un frigo che li ha “ibernati”. Entrambi sono al settimo cielo per questo ritorno e ringraziano Signorini per l’invito: “Grazie per averci invitato a questo ventennale, siamo davvero felici di poter essere qui”. Presto lo rivedremo dunque all’opera nella Casa del Grande Fratello Vip, ma come se la caverà questa volta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip 2020

Terza avventura per Patrick Ray Pugliese nella Casa del Grande Fratello, prima però nella versione Vip. In entrambe le precedenti però ha riscosso un grande successo in quanto a gradimento da parte del pubblico che, tuttavia, non lo ha mai premiato con un primo posto. Stavolta si gioca il tutto per tutto e chissà che non sia la volta buona. Fuori a tifare per lui c’è suo figlio, Leone, avuto dalla relazione con Martina Pascutti, conosciuta proprio nella Casa del Grande Fratello, e la fidanzata Sara Nanna, con la quale sta dal 2017. E se tre è il numero perfetto, questa potrebbe essere per Patrick l’occasione per portare a casa una volta per tutte la vittoria di questa particolare edizione del Grande Fratello Vip. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Patrick Ray Pugliese torna al Grande Fratello

Patrick Ray Pugliese è ancora uno dei volti più amati del Grande Fratello: riuscirà anche al GF Vip 4 a mantenere intatta la sua popolarità? Oggi imprenditore e papà, in passato ha tentato di conquistare il cuore di Katia Pedrotti, all’epoca comunque già innamorata di Ascanio Pacelli. Quest’ultimo arriverà persino a dargli uno schiaffo in un momento di forte gelosia, Rimarrà nella storia infatti la serata trascorsa nella suite in cui i due ragazzi si sono scambiati gavettoni d’acqua, alzando così tanto il gomito che Patrick ha finito per vomitare mentre si trovava nella jacuzzi. Clicca qui per guardare il video di Patrick Ray Pugliese e Katia Pedrotti. La Casa di contro ha regalato a Patrick, una volta terminata l’esperienza, la possibilità di conoscere meglio l’ex gieffina Martina Pascutti ed iniziare una storia d’amore che è terminata nel 2016, in seguito alla nascita del figlio Leone. L’anno scorso ha invece annunciato alla corte di Barbara d’Urso di aver iniziato una nuova relazione con Sara Nanna, con cui si frequentava già da un anno e che a quanto pare ha conquistato in modo particolare: cadendo dalle scale.

Patrick Ray Pugliese al GF Vip 4 dopo 16 anni dal Grande Fratello

Da due anni a questa parte i fan si sono chiesti più volte che fine avesse fatto Patrick Ray Pugliese, prima che venisse confermato come concorrente del Gf Vip 4. L’ex gieffino, che ora si rimetterà in gioco a distanza di 16 anni dalla prima esperienza, viene ricordato ancora oggi con grande affetto, soprattutto per la sua simpatia e genuinità. Purtroppo all’epoca è riuscito a piazzarsi solo secondo, cedendo la vittoria a Serena Garitta, anche se la visibilità ottenuta gli ha permesso di entrare poi nel cast di Striscia la Notizia. Non si tratta tra l’altro della prima volta che Patrick ritorna nella Casa, visto che appena otto anni fa è ritornato con altri ex concorrenti nel loft di Cinecittà, riuscendo a centrare il terzo posto nella classifica finale. Alla luce di tutto questo, possiamo dare per scontato che Pugliese potrebbe facilmente accedere alla finale anche quest’anno: gli altri concorrenti farebbero meglio a tenerlo d’occhio. Purtroppo sui social è poco attivo, almeno per quanto riguarda Facebook, visto che non è chiaro se possieda anche un account Instagram oppure no. A giudicare dai commenti, gli ammiratori sono felici di saperlo di nuovo nel cast, mentre il diretto interessato si concede uno scatto del passato, pubblicando un piccolo momento del confessionale con tre delle donne più famose della quarta edizione: Katia Pedrotti. Serena Garitta e Carolina Marconi. (Clicca qui per guardare la foto di Patrick Ray Pugliese)



© RIPRODUZIONE RISERVATA