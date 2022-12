Fernanda Lessa choc: “Trattata come bestia in questura”/ “Lì per il permesso di soggiorno. Sono disgustata!”

Fernanda Lessa choc: “In questura per il mio permesso di soggiorno. Ci fanno sentire bestie!”

È una Fernanda Lessa sconvolta quella che si è mostrata oggi attraverso il suo profilo Instagram. La celebre ex modella e showgirl ha pubblicato un video in una story di Instagram e piangendo ha denunciato il trattamento ricevuto alla questura poche ore prima. “È l’ennesima volta che sono andata alla questura per il mio permesso di soggiorno e non ottengo nulla.” ha annunciato in lacrime Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa e la dipendenza da alcol/ "Dopo 4 anni sobria, sono tornata a bere"

Il breve sfogo è poi proseguito con un attacco agli addetti ai lavori: “Ci fanno sentire delle bestie. Sono disgustata! Domani alle 8 torneremo”. Nella story successiva al video, Fernanda ha ritrovato la calma e, su un selfie, ha scritto: “Non mi distruggerete”. Non è chiaro cosa sia realmente accaduto perché la showgirl non entra nel dettaglio, facendo però intendere di aver ricevuto un trattamento indegno, e non solo lei.

Luca Zocchi, chi è il marito di Fernanda Lessa/ "Ha sofferto per colpa mia ma oggi…"

Fernanda Lessa e la ricaduta nella dipendenza da alcool

Di recente Fernanda Lessa è tornata sotto i riflettori anche per un’importante ammissione fatta pubblicamente. In passato la showgirl ha raccontato la sua dipendenza da droghe e alcool e della sua successiva rinascita. Di recente, nella puntata de “Le Iene presentano Inside” (dedicata proprio alle dipendenze), la Lessa ha confessato di aver avuto una ricaduta dopo oltre quattro anni di sobrietà a causa del suicidio di un’amica. “Il mio nome è Fernanda, ho 45 anni e sono un’alcolista. Sono riuscita a stare per quattro anni e tre mesi sobria. Il 5 novembre ho avuto una ricaduta” ha confessato infatti in quell’occasione l’ex modella senza peli sulla lingua.

LEGGI ANCHE:

Boosta e Fernanda Lessa: perché si sono lasciati?/ Il mancato feeling con la famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA