Incidente al volto per Fernanda Lessa: cos’è successo e come sta

Fernanda Lessa mostra il terribile risultato di una brutta caduta presa in un video pubblicato su Instagram. La celebre modella e noto volto televisivo ha avuto un brutto incidente che le ha causato un taglio al viso ma che, come lei stessa sottolinea nel post pubblicato, poteva causarle danni molto più gravi.

“Dovrebbe essere solo una passeggiata con miei due cani al parco. Invece sono caduta del sesto gradino di faccia per terra.” ha rivelato Fernanda Lessa a corredo del video pubblicato su Instagram. Così ha aggiunto: “Sono grata al cielo per non aver rotto il zigomi, il naso, i denti, nessuno danno serio alla testa. 4 punti alla sopracciglia. Non sono ancora 100% ma quasi.”

Fernanda Lessa mostra il volto tumefatto in un video su Instagram

Nel video pubblicato, Fernanda Lessa svela di essersi fatta male circa due settimane fa e mostra i cambiamenti del suo volto dal momento dell’incidente, con vistosa benda e viso tumefatto, a oggi, in cui mostra di essere “quasi nuova”. Seppur la caduta è stata realmente brutta, i danni riportati sono stati minori di ciò che avrebbero potuto essere e la modelle se l’è cavata soltanto con un taglio al sopracciglio, curato da quattro punti.

Tanti i messaggi dei fan di Fernanda Lessa, allarmati di fronte alle immagini dell’incidente. “Ti auguro di riprenderti al più presto”, “Mi dispiace Fernanda. Buona guarigione.”, e ancora “Che brutto imprevisto, ti manda tante energie positive e spero che tu guarisca presto”. Come lei stessa ha mostrato nelle stories di Instagram, in effetti dopo due settimane la guarigione è quasi completata.