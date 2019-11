Fernanda Lessa confessione choc/ “Ho amato una donna famosa, la lasciai perchè minorenne”

Fernanda Lessa si racconta oggi a Seconda Vita, la trasmissione di Real Time di Gabriele Parpiglia, rivelando dei retroscena del tutto inediti sul suo privato. Il più eclatante? Una storia con una donna, o meglio, una ragazzina. La showgirl ha rivelato un lato oscuro relativo al mondo dello spettacolo, dove non tutto si ferma ai luccichii e ai sorrisi che trapelano dalle foto e dai programmi tv ma sfocia anche negli eccessi e, talvolta, nella sregolatezza. Lei per prima ha rivelato di essere inciampata nel tunnel dell’alcol e della droga proprio quando era all’apice del suo successo. Ma un’ampia parentesi è stata poi riservata anche alla sua vita privata e sentimentale. Non sono infatti mancati gli amori, anche importanti, spesso seguiti però da grandi dolori. Oltre alle sue storie più o meno note con personaggi celebri come Boosta dei Subsonica e Bobo Vieri, a Seconda Vita ha riservato un retroscena finora tenuto nascosto: “Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”, ha svelato a Gabriele Parpiglia. Una confessione mai fatta prima e che è destinata a fare molto discutere.

FERNANDA LESSA, I SUOI UOMINI E LE AVANCES RIFIUTATE

L’ex modella brasiliana naturalizzata italiana, ha avuto diverse storie con personaggi celebri, eppure ha anche rifiutato le avances di nomi potenti di Hollywood. Fernanda Lessa lo ha confessato a Gabriele Parpiglia nel corso dell’intervista rilasciata per la quarta ed ultima puntata di Seconda Vita. “Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon“, ha confidato a sorpresa. Anche in Italia ha però avuto una storia importante con Bobo Vieri, poi però giunta al capolinea: “In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo”, ha spiegato, senza aggiungere ulteriori dettagli. La loro relazione, come confisò alcuni mesi fa al settimanale Chi, durò 3 anni: “Ho fatto girare la testa a parecchie persone. Per tre anni sono stata con Bobo Vieri. Era simpatico. Un po’ orso. Mi faceva sorridere. Credo mi abbia tradita, ma andava bene così”. Quando è finalmente riuscita a trovare il suo vero e grande amore, però, il destino le ha giocato un brutto scherzo: “sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol”, ha rivelato Fernanda.

