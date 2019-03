Fernanda Lessa/ “L’inferno della droga, l’alcol e un figlio morto” (Domenica Live)

Federica Lessa ospite di Domenica Live: la conduttrice Barbara d’Urso ha invitato la showgirl per farle raccontare la sua storia. Una testimonianza molto forte, ma la sua esperienza di vita vera potrebbe essere di aiuto ai telespettatori. Forse il fatto di aver cominciato molto presto la carriera, le ha fatto conoscere anche gli aspetti negativi del successo. «Ho iniziato ad assumere sostanze quando avevo 19 anni», ha confessato nelle ultime settimane. Fernanda Lessa negli anni Duemila era una delle più richieste a livello italiano e internazionale. «Ho iniziato a drogarmi perché lo facevano tutti e tutte in quel mondo, ma soprattutto per superare la solitudine, la lontananza dal Brasile e dalla mia famiglia», ha ammesso nell’intervista a Verissimo. Ha smesso la prima volta quando ha scoperto di essere incita della prima delle figlie avute con Davide Dileo, il Boosta dei Subsonica. Ma Fernanda Lessa ha conosciuto la droga anche dopo aver perso il primo figlio, avuto dalla relazione con Vittorio Mango.

FERNANDA LESSA E L’INCUBO DELLA DROGA

«La droga mi ha fatto andare avanti, ma sono entrata in un tunnel: non volevo pensare a nulla e così mi drogavo e bevevo per dimenticare tutto». Una confessione choc quella di Fernanda Lessa, che tornerà a parlarne a Domenica Live oggi. Parlare di uno dei periodi più bui della sua vita e della sua carriera di modello le ha permesso anche di fare luce sul mondo della moda e su quanto possa essere spietato. Ma il suo racconto è anche la conferma che spesso dietro grandi successi ci sono storie di dolore e difficoltà. «Ho sempre pensato di non essere un esempio da seguire mi sentivo una fallita», ha affermato l’ex top model brasiliana, naturalizzata italiana, di 42 anni. Fernanda Lessa ha anche affrontato il dolore per la perdita di un figlio. «All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore». Due mesi dopo il parto è morto e per lei è stato comprensibilmente devastante. «Oggi è il mio angioletto perché mi ha salvato la vita. Non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco, non sarei arrivata a trent’anni».

FERNANDA LESSA E IL DOLORE PER IL FIGLIO MORTO

Proprio il dolore di quella morte ha fatto ripiombare Fernanda Lessa nel mondo delle dipendenze, stavolta però nell’alcool. La top model all’epoca si stava trasferendo a Torino, città del padre delle due figlie. Ma non trovò l’accoglienza che si aspettava. E quindi stavolta la via di fuga non fu la droga. «Bevevo fino a tre bottiglie. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017. Da quel giorno non bevo più». Lo ha fatto per le sue figlie e per l’attuale marito Luca Zocchi. «Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra». Ancora più choc è stato il racconto che Fernanda Lessa ha fatto al settimanale Chi, a cui ha rivelato di essere stata vittima di una violenza: «Lui mi ha bloccata tra le ringhiere del mio balcone, io non volevo, ma per qualche minuto, mi sono sentita paralizzata. La violenza quando colpisce fa male. Comunque l’importante è saper dire di no». Esperienze di vita davvero dure quelle che ha affrontato Fernanda Lessa, che però è riuscita a uscirne per amore della sua famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA