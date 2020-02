Fernanda Lessa confessione choc/ “Se Antonella Elia continua così io esco dal Grande Fratello Vip”

Fernanda Lessa è ritornata nell’ombra: c’è da chiedersi se non siano solo le liti al Gf Vip 4 a regalarle una certa visibilità. Non si può ancora parlare di calumet della pace con Antonella Elia e con Pago, ma sembra che i toni fra i tre concorrenti si siano abbassati di nuovo. La verità è che Fernanda non sembra dare peso a tutte le accuse che le sono state mosse, soprattutto alla luce dell’incontro fra il marito Luca Zocchi e il fidanzato di Serena Enardu. Ha semplicemente continuato a vivere la sua esperienza gieffina ignorando i suoi accusatori. Questo non le ha impedito però di confrontarsi con Andrea Montovoli in merito all’atteggiamento avuto dalla showgirl. La modella si augura persino di finire al televoto contro la Elia e si augura di uscire. Anche Patrick vorrebbe vivere il confronto al televoto con la showgirl, ma Fernanda non vede il confronto come una sfida. “Io debbo uscire se lei continua, non ce la faccio più”, ha confessato parlando agli amici. “Adesso è neutralizzata, non credo che attaccherà briga e litigherà di nuovo con qualcuno”, ha risposto invece Pugliese. Andrea però è del parere contrario e anche la brasiliana è d’accordo: non ci si può fidare del momento di pace di Antonella, che presto potrebbe ritornare alla carica. “E’ più forte di lei”, ha detto la Lessa, dichiarandosi d’accordo con la decisione dell’attore di chiudere il discorso e non parlare più della Elia. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Andrea

Montovoli

Fernanda Lessa è sull’orlo di una crisi?

Fernanda Lessa è sul punto di crollare? Finora al Grande Fratello Vip 4 l’abbiamo vista più forte che mai, ancora di più di quanto Aida Nizar sia riuscita a dimostrare nelle precedenti edizioni. La brasiliana ha spesso preferito rispondere con il sorriso alle tante critiche, anche se ci sono stati nel corso delle settimane diversi momenti in cui sembrava aver perso la pazienza. Tutto sta nelle mani di Antonella Elia adesso: se la showgirl farà una nuova scenata e punterà ancora il dito contro di lei, Fernanda potrebbe prendere la Porta Rossa e tornare da suo marito: “Ieri sera ho visto che hai fatto e disfatto, poi hai fatto la fotografa”, dice intanto Luca Zocchi nelle Stories di Instagram. I fan invece acclamano a gran voce la nuova ‘coppia’ della Casa, formata dalla Lessa e Andrea Montovoli. L’attore e la modella infatti hanno stretto un bel legame e si sono trovati d’accordo in molte situazioni. Il duo è diventato in fretta un trio quando Patrick Pugliese si è unito alla comitiva. Lo dimostra l’abbraccio che i due concorrenti e Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno vissuto in piscina nei giorni scorsi. Un abbraccio commovente, che ha toccato nel profondo le corde del cuore di Fernanda.

