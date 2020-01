Fernanda Lessa/ Dalla nomination alla salvezza ma… (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa ha schivato l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 4, dopo essere stata nominata da diverse concorrenti. La malattia di Barbara Alberti le ha permesso di saltare il televoto previsto per questa sera, che ritornerà comunque in essere non appena la produzione avrà chiarito che cosa accadrà nelle prossime ore. In questi giorni, Fernanda è rifiorita dopo essersi ripresa dall’influenza. Ha deciso tra l’altro di chiarire una certa questione con Paola Di Benedetto, che in precedenza le avrebbe lasciato intendere di non essere abile nella pulizia della Casa. “Io pulisco casa prima che tu nascessi. C’erano Paolo [Ciavarro, ndr] e Andrea [Montovoli, ndr] e tu hai detto ‘lezione del giorno. Questo va in lavastoviglie'”, le ha detto la modella, incontrando però una versione diversa dall’altra parte. Paola infatti ha voluto solo dare un consiglio e non crede di avere qualcosa da insegnare a nessuno, soprattutto a Fernanda. Tutto è bene quel che finisce bene: le due si sono abbracciate dopo il piccolo confronto. Il discorso poi è stato dirottato su Benji & Fede: “Le mie bambine lo ascoltano, sono andate anche al concerto”, ha detto Fernanda, dopo aver realizzato che il fidanzato della Di Benedetto è proprio il Federico Rossi del duo musicale. Da cosa nasce cosa e la Lessa ha subito manifestato il desiderio di poter incontrare la coppia un giorno, con le sue figlie.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip 4: dei legami importanti

Fernanda Lessa sta stringendo finalmente dei legami importanti al Grande Fratello Vip 4. Da un lato ha consolato a lungo Carlotta Maggiorana, in crisi per via della nostalgia di casa. La modella le ha suggerito di affrontare giorno per giorno la Casa, in modo da sentire meno il peso del trascorrere del tempo. Le due si sono persino abbracciate a lungo ed è grazie a questa manifestazione d’affetto che l’ex Miss è ritornata a sorridere. Dall’altro Fernanda continua a coltivare la sua sintonia con Andrea Denver. Merito delle abilità della brasiliana di fare massaggi: a quanto pare il modello ha più che gradito. Il giorno dopo è toccato anche a Patrick Ray Pugliese, che ne ha approfittato per chiederle qualcosa di particolare. “Secondo te ho la gobba? Che cos’è quell’osso lì”, le ha chiesto mentre la Lessa gli massaggiava la schiena, scoprendo che si tratta dell’ultima vertebra cervicale. “Non hai una postura bella”, ha aggiunto sempre su richiesta dell’ex gieffino, “per questo hai la pancia, perchè sei incurvato in avanti. Domani ti prendi una scopa e ti faccio vedere una cosa che puoi fare per raddrizzarti”. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese.

