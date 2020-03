Fernanda Lessa e l’alcolismo/ “È un cancro. La cosa più difficile che ho vissuto”

Fernanda Lessa torna a parlare al Grande Fratello Vip 2020 del grave problema che l’ha afflitta per anni: l’alcolismo. In settimana ha segnato la sua “linea della vita”, come accade di consueto a tutti coloro che rischiano di abbandonare la Casa. È proprio in questa occasione che è tornata a parlare della piaga che si è trovata a vivere e a vincere. Alfonso Signorini torna a parlarne in diretta, chiedendole quando è partita questa dipendenza; lei racconta: “Credo che sia nato da dove sono nata io, perché in Brasile c’è questo problema, come anche negli Stati Uniti, è normale bere troppo anche se non è normale.” esordisce.

Fernanda Lessa parla dell’alcolismo al Grande Fratello Vip 2020: “È un cancro!”

Fernanda Lessa vuole, con il suo percorso, anche mandare un messaggio a chi il problema dell’alcolismo lo sta vivendo: “Questa è una cosa che vorrei far arrivare ai giovani: non è una cosa fig*! – così continua – Ovunque c’è questa piaga, rovina le famiglie, rovina il fegato, rovina la pelle, causa incidenti mortali in strada… è un cancro!” Tuttavia è convinta che sia una cosa che appartiene al suo passato: “Non ritornerò mai più a bere, perché? Perché smettere è stata la cosa più difficile che ho fatto nella mia vita. Non voglio mai più tornare indietro.”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA