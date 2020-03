Fernanda Lessa eliminata?/ Resa dei conti con Antonella Elia… (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa alla fine ce l’ha fatta: il televoto del Grande Fratello Vip 2020 di questa sera la vedrà in scontro con Antonella Elia. In ballo ci sarà anche Licia Nunez, ma la modella in passato ha manifestato più volte la volontà di sfidare proprio la sua più acerrima nemica. Un’eredità di Andrea Montovoli tra l’altro, che per primo aveva manifestato questo forte desiderio. Ora che la pace fra le due sembra più distante che mai, Fernanda e Antonella hanno avuto un’accesa lite che finirà di sicuro al centro della puntata di questa sera. Anche perchè durante il loro scontro, Sossio Aruta e Antonio Zequila hanno deciso di intervenire e gli animi si sono infiammati sempre di più. La lite tra l’altro era nell’aria, anche per via dei tentativi della showgirl di fare uno scherzo notturno un po’ pesante ai danni della modella. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la Elia ha chiesto la complicità di Sossio per creare un momento divertente. Subito bloccato sul nascere per via di un accordo stretto fra i burloni della casa ed il resto del gruppo. “Vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto”, ha detto però la showgirl parlando della modella, “facciamolo prima della diretta di mercoledì perchè poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte. Per carità, se dobbiamo farlo, facciamolo domani”. Sossio però ha cercato di calmare le acque, attirandosi l’ira di Antonella e salvando così, anche se per poco, la brasiliana.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip 2020: occhi aperti sulle liti

Fernanda Lessa riesce sempre a scoprire quali liti avvengono nella casa del Grande Fratello Vip 2020, anche in sua assenza. Durante il recente scontro fra Sossio Aruta e Antonella Elia, la modella infatti si trovava altrove ed è riuscita a scoprire qualcosa di più grazie ad Aristide Malnati. “Solo per puntualizzare”, ha aggiunto poi Antonio Zequila, “lei non è mai venuta da me, neanche quando piangevo per mio papà”. Parole che hanno subito trovato d’accordo la brasiliana, memore delle tante discussioni avute con la showgirl a più riprese. Forse è stato questo che l’ha spinta a calmare le acque in un momento precedente, durante il servizio fotografico della Casa. Sara Soldati e Teresanna Pugliese hanno infatti avuto da ridire sulle abilità di Zequila in qualità di fotografo e Fernanda è intervenuta per mettere a disposizione del gruppo la sua esperienza con gli shooting, riuscendo alla fine a realizzare una foto in grado di soddisfare le aspettative delle due ragazze. Poi si è messa al fianco di Antonio per assicurarsi che il calendario venisse creato in modo corretto, suggerendogli tra l’altro le posizioni migliori per le inquadrature.



