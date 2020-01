Fernanda Lessa “La lesbica (Licia Nunez) mi ha nominato”/ Michele Cucuzza… (GF Vip)

Chiuso il capitolo Salvo Veneziano sembra proprio che se ne aprirà un altro, quello dedicato a Fernanda Lessa e alla sua esternazione di ieri alla fine della puntata del Grande Fratello Vip 2020. In pratica, la concorrente, parlando con Michele Cucuzza delle nomination ricevute, si è lasciata andare ad un “la lesbica mi ha nominato” riferendosi proprio a Licia Nunez. Inutile dire che la cosa ha già fatto discutere ieri sera e lo stesso è successo oggi con Mattino5 arrivato sul tema con una Federica Panicucci un po’ delusa da queste parole al grido di: “Che bisogno c’era di dire questa parola in questo modo, forse non poteva limitarsi a chiamarla Licia, con il suo nome? Questa è la cosa che indigna, questo è il punto e non la sessualità di Licia, ma proprio il modo di fare di Fernanda“. Non è dello stesso parere Marco Balestri che è sicuro che non si può volere un linguaggio televisivo da un reality altrimenti sarebbe costruito e distante dal mondo reale.

LE PAROLE DI FERNANDA LESSA E IL GESTO DI MICHELE CUCUZZA

La cosa che fa discutere il pubblico, però, non è solo quello che Fernanda ha detto e che adesso potrebbe alzare un polverone al centro della puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 2020, ma anche il gesto di Michele Cucuzza. Il conduttore fino a pochi minuti prima stava investigando sulle parole di Salvo condannando anche i tre che si sono limitati a ridere senza prendere le distanze dal siciliano, e poi? Si sente dire lesbica per ben due volte e non prende le distanze dalla Lessa ma in silenzio, per non attirare l’attenzione del pubblico e delle telecamere, si limita ad un “cosa dici?” sottovoce. Come finirà per i due nella puntata di venerdì?

