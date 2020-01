Fidanzata Licia Nunez contro Fernanda Lessa/ “E se ti chiamassero alcolizzata?”

Fernanda Lessa ieri sera ha ricevuto due nomination nella Casa del Grande Fratello Vip. La prima a nominarla è stata Antonella Elia seguita da Licia Nunez. Al termine della puntata, l’ex modella ha parlato delle nomination ricevute, appellando Licia per due volte “quella lesbica”. Questo ha fatto indignare il popolo del web. “L’essere lesbica non è un insulto ma usarlo per indicare qualcuno è chiaro che lo si fa per colpire in modo dispregiativo quella persona perché poteva dire la bionda o l’attrice ed è inutile girarci attorno anche nella società ahimè lo si tende a fare”, “Il problema non è l’appellativo che usa ma il tono con cui lo dice”, “È acida e aggressiva senza motivo. Riferirsi a lei senza attribuirle etichetta è brutto? Si bevesse una camomilla”.

La fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa

Dopo averne parlato con Michele Cucuzza, Fernanda Lessa ha parlato delle nomination pure con Andrea Montovoli: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”, riporta il buon Fabiano di BitchyF. Anche la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, si è scagliata contro l’ex modella: “E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata , alcolizzata !?? Che direbbe la signorina … che quando parla ancora sbiascica . Pessima”, ha scritto su Twitter. La settimana prossima ne parleranno? Staremo a vedere…

