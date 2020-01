Fernanda Lessa/ Lei e Antonella Elia stanno fingendo? Dibattito acceso (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa sta fingendo? Spunta un grande punto interrogativo sulla concorrente del Grande Fratello Vip 4 e tra l’altro da uno degli altri inquilini della Casa. Secondo Barbara Alberti, non è escluso che la modella e l’acerrima nemica (ormai ex) Antonella Elia, possano aver architettato tutto, liti comprese. E la scrittrice non è l’unica a pensarla così, visto che anche Rita Rusic ha sollevato lo stesso dubbio parlando con Licia Nunez. “È finta questa riconciliazione?”, si è chiesta la produttrice, in seguito a quanto accaduto durante la scorsa diretta. In effetti Fernanda e Antonella sono entrate in contrasto in più di un’occasione, soprattutto perchè la showgirl si è mostrata intransigente nei confronti della rivale. Tanto che sono caduti a vuoto tutti i tentativi di Adriana Volpe di mediare fra le due parti. Questo cambio di rotta, avvenuto all’improvviso, insospettisce tutti: quale sarà la verità? Intanto la Rusic è convinta che la nomination che le è stata data dipenda anche dalla pace fatta fra la Lessa e Antonella, un evento che avrebbe spostato i voti del gruppo.

FERNANDA LESSA HA BESTEMMIATO?

Il caso Fernanda Lessa è stato sollevato: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 Salvo Veneziano, continua a puntare il dito contro il reality dal quale è stato espulso. Nel mirino è finita questa volta la modella, ‘colpevole’ di un’esclamazione che secondo il pizzaiolo sarebbe una bestemmia. Parlando con con tre uomini della Casa, Fernanda ha fatto una piccola scenata sulla cioccolata al latte, esasperando la sua reazione solo per far ridere i presenti. Subito dopo il “Cr**to”, urlato a denti stretti, Fernanda infatti aggiunge con tranquillità “Ma io la mangio lo stesso, secondo te? Ma figurati”. Per Veneziano invece ci sarebbe qualcosa di particolare in questa parentesi: “Non nominare il nome di Dio invano… ma al GF si può. Eh sì. Domani andrò dal mio tatuatore per farmi un nuovo taguaggio con la scritta iperbole”. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa. Non tutti gli spettatori però sono d’accordo con l’accusa dell’ex gieffino: alcuni gli hanno fatto notare che le parole della concorrente non rappresentano una vera e propria bestemmia, altri gli chiedono di fermare la sua polverosa invettiva contro il conduttore del reality. Ricordiamo infatti che il termine bestemmia si riferisce ad un’ingiuria contro il Sacro, Santi compresi, o un’imprecazione. In questo caso invece Fernanda ha solo fatto un’esclamazione e tutt’al più può essere andata contro uno dei Dieci Comandamenti. Non si può davvero parlare di bestemmia.

