Fernanda Lessa, lite con Antonella Elia/ “Le metterei le mani addosso!”, “Fai pena!”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 vede ancora una volta un acceso scontro tra due prime donne: Fernanda Lessa e Antonella Elia. Alfonso Signorini ripropone le immagini delle insulti volati tra le due, con particolare accento al fatto che la Lessa sia pronta a stendere la Elia come l’asfalto. “Attendo con ansia il momento, se vuole sono qui! – replica in diretta Antonella – Io non rosico, mi fa pena. Però mi infastidisce la sua esistenza, no, la sua presenza!” È però altrettanto pesante la replica della Lessa: “Peccato che qua non si possono mettere le mani addosso! Sto scherzando, non voglio mica sporcarmi.”

Fernanda Lessa e Antonella Elia, ancora scontri in diretta al Grande Fratello Vip

I toni tra Fernanda Lessa e Antonella Elia sono sempre tesi e per nulla amichevoli. Anzi, le due donne nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a punzecchiarsi con quelle che sono vere e proprie parole al veleno. Una volta chiuso il collegamento con Alfonso, le due donne continuano ad attaccarsi: “Tu sei un mostro, una strega vestita da donna!” dichiara Antonella, e ancora “Mi fai solo pena!” Secondo Fabio Testi però i toni tra le due sono davvero eccessivi “Dobbiamo ricordare che siamo in un gioco, quindi mi sembra giusto che si moderino i toni!” Dallo studio, Signorini si dice totalmente d’accordo con l’attore.

