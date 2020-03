Fernanda Lessa “Riti Voodoo? Rispetta le mie credenze!”/ Attacca Signorini e piange

Nasce uno scontro in diretta tra Alfonso Signorini e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip. Dopo i riti ritenuti scaramantici fatti dalla concorrente contro Antonella Elia, Signorini ha avuto molto da ridire. Nel corso della pubblicità però, Fernanda e Valeria Marini si sfogano per quanto accaduto. Alfonso allora replica: “Ho sentito durante la pubblicità delle esternazioni piuttosto pesanti da parte di Fernanda su programma e sulle dinamiche mostrate”. È a questo punto che la Lessa prende parola e spiega cosa le ha fatto male: “Essere giudicata che faccio magia nera perché metto il sale nel bagno… a parte che fa bene, io credo veramente che scarica le energie negative.”

Fernanda Lessa piange al Grande Fratello Vip: “Rispetto per le mie credenze!”

Fernanda Lessa è infuriata e scoppia in lacrime mentre spiega ad Alfonso Signorini il perché dei suoi riti. “E se questa cosa è medievale o è una bestemmia.. no, sono le mie credenze e vorrei che fossero rispettate, perché in Brasile è molto diffusa e io ci credo. Io non ho messo il sale addosso a nessuno, l’ho messo addosso a me!” Fabio Testi prende le parti di Fernanda e spiega che è proprio così: quello del sale è un rito parecchio usato in Brasile. Signorini però tiene a ricordare che la sua ramanzina non è nata per la questione del sale, ma per aver fatto determinati riti esclusivamente in presenza di Antonella Elia.

