Fernanda Lessa, sorpresa dalle figlie al GF VIP/ “Lua Clara e Ira Marie vi amo”

Bellissima sorpresa per Fernanda Lessa in una puntata del Grande Fratello Vip per niente facile. Alfonso Signorini la chiama in confessionale in primis per parlare della questione dei riti di cui si è discusso nel corso della precedente puntata, poi per chiamarla nella sala led dopo c’è per lei una sorpresa. All’interno di una teca, Fernanda trova un diario. Una volta aperto la modella brasiliana scopre che si tratta di un quaderno inviatole dalle sue due figlie, Lua Clara e Ira Marie.

Sorpresa dalle figlie per Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip

Aprendolo Fernanda Lessa trova una serie di dolci disegni delle sue figlie che la rappresentano in vari momenti del giorno e con vari abiti. Una sorpresa che lascia Fernanda in lacrime: “Hai visto come mi vedono le mie figlie? – dice ad Alfonso – Col vestitino blu col fiocco!” E aggiunge “Mi hanno anche scritto ‘Mi manchi, il nostro legame mamma non si scioglierà mai!” Un momento davvero toccante per lei, che risolleva il morale in questa giornata che è stata per la lessa, come per tutti, complicata e non proprio incoraggiante. Vedremo se arriveranno per lei altri momenti toccanti nel corso della puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA