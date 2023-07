Ferrari: “Costruiremo motori termici fino a fine anni ’30”/ “Arrogante imporre scelte”

A differenza di Lamborghini, che ha detto ufficialmente addio ai motori termici, lasciando spazio agli ibridi e in futuro all’elettrico, Ferrari, non sembra così propensa a dire addio ai suoi gloriosi propulsori ICE. Maranello concluderà nel 2024 lo stabilimento dove verrà realizzata l’elettrica ma da qui a dire che i suoi motori benzina scompariranno dal mercato ne passerà di tempo, almeno fino alla fine degli anni ’30 secondo quanto scrivono gli inglesi della BBC, fonte decisamente autorevole. E a confermare le indiscrezioni ci ha pensato il CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, che ha spiegato che sarebbe arrogante imporre ai clienti cosa guidare, di conseguenza si proseguirà con i motori termici, di pari passo agli ibridi, e poi, dal 2025, spazio alla prima supercar rossa full electric, un progetto quest’ultimo che stando all’azienda offrirà “un’esperienza di guida unica”.

Milano, prezzo ticket Area C in aumento/ Dal primo gennaio 2024 sarà di 7,5 euro

Le case automobilistiche che producono supercar sono fino ad oggi apparse quelle maggiormente scettiche nei confronti degli EV. Si pensi ad esempio a McLaren, Bugatti, Lamborghini, Pagani e via discorrendo, che al momento non hanno ancora sfornato alcuna vettura full electric, e a in questo gruppo non poteva mancare Ferrari. Del resto le supercar sono senza dubbio quelle che hanno maggiormente da perdere nell’elettrico, visto che le fuoriserie sono sempre state sportive, rumorose e in grado di offrire delle sensazioni di guida uniche che per il momento il green non è in grado di replicare, e probabilmente mai lo sarà.

Elon Musk/ "Auto di Tesla completamente a guida autonoma entro la fine dell'anno"

FERRARI, VIGNA: “CON TRE TIPI DI MOTORIZZAZIONI…”

“Non voglio essere arrogante e imporre una scelta al nostro cliente”, ha detto Vigna, “È il cliente che deve scegliere se desidera un ICE (motore a combustione interna), un’auto ibrida o elettrica”. L’Ue ha approvato gli e-fuel anche dal 2035 ma al momento nel Regno Unito tali carburanti non sono ancora ammessi, di conseguenza non è da escludere che le Ferrari possano di fatto scomparire oltre Manica: “Dobbiamo far fronte alle regole di tutti i paesi in cui operiamo”, ha affermato a riguardo Vigna, che poi ha concluso: “Il motivo per cui abbiamo tre tipi di propulsione – ICE, ibrida ed elettrica – è che ci consente di far fronte a qualsiasi regolamentazione, in tutto il mondo”.

LEGGI ANCHE:

Carlos Tavares (Stellantis)/ "Nessun spostamento della produzione in Francia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA