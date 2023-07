Charles Leclerc: “Resterò alla Ferrari”/ “Siamo in crescita, voglio il Mondiale con la Rossa” (7 luglio 2023)

CHARLES LECLERC RINNOVA L’AMORE ALLA FERRARI

Charles Leclerc, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1 a Silverstone, nel quale oggi è il giorno dedicato alle prove libere, ha concesso una lunga intervista per il quotidiano La Stampa, nel quale ha ribadito il suo amore per la Ferrari e che resterà “a lungo” a Maranello. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Io sono sempre stato tifoso della Ferrari, l’ho sempre amata”. Quanto alle voci su un possibile scambio con Lewis Hamilton, con passaggio in Mercedes, la risposta di Charles Leclerc è secca: “Non ne sapevo nulla”. Magari ha aiutato anche le ritrovata competitività: “Il secondo posto di domenica scorsa in Austria mi ha ridato il buon umore, non ho mai dubitato del mio talento e ritrovo in fretta la fiducia. Ogni volta che ho lavorato sia un punto debole sono migliorato in fretta”.

Di certo sarà più difficile recuperare il gap nei confronti della Red Bull, la Ferrari si candida a seconda forza ma davanti ci sono i dominatori: “Non abbiamo la velocità della Red Bull, però abbiamo fatto molti passi avanti nelle ultime gare. Il mio feeling con la macchina è migliorato, stiamo lavorando nella giusta direzione”, ha affermato Charles Leclerc. La speranza è di lottare già a Silverstone, dove l’anno scorso la Ferrari vinse ma con Carlos Sainz. Il monegasco ha sensazioni contrastanti pensando al circuito inglese: “Silversone è la mia pista preferita. Purtroppo non lo è per la Ferrari, ci sono troppe curve veloci”, ha infatti concluso la sua analisi sul Gran Premio di questo weekend il pilota monegasco.

CHARLES LECLERC: “VOGLIO IL MONDIALE CON LA FERRARI”

Charles Leclerc ha perso il papà, che era il suo confidente, ma con l’arrivo di Fred Vasseur come team principal ha ritrovato una persona che conosceva molto bene fin dai tempi della Alfa Romeo e con il quale il rapporto è ottimo: “Abbiamo una relazione molto onesta e diretta. Ha una visione molto chiara di quanto intende fare con il team e io la condivido pienamente”. Questo è un elemento in più che aiuta ad essere ottimisti circa il futuro di Charles Leclerc alla Ferrari, oltre al rapporto buono con Carlos Sainz: “Ci spingiamo nella stessa direzione”.

Fra le curiosità, Charles Leclerc ha parlato del suo quaderno di appunti (“In Formula 1 ci sono tante cose da ricordare, così non devo memorizzarle tutte”) e delle sensazioni che prova quando si accendono i semafori in partenza: “Penso solo ad avere il migliore tempo di reazione possibile”. Il monegasco poi ha svelato di amare particolarmente i circuiti cittadini “perché mi piace la sfida”, mentre l’obiettivo realistico per il 2023 può essere il secondo posto fra i Costruttori per la Ferrari e il terzo per sé stesso fra i Piloti. A Charles Leclerc piacerebbe andare nello spazio ed è contento del successo che ha avuto il suo brano musicale, ma l’obiettivo è uno solo: “Diventare campione del Mondo con la Ferrari”.











