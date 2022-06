Ferrari, Rolls e supercar distrutte da tempesta a Miami/ Garage da sogno devastato

Le alluvioni che stanno mettendo in ginocchio la Florida stanno provocando anche danni materiali davvero spettacolari e soprattutto dall’ingente valore economico per i malcapitati che si trovano coinvolti. Un video mostra immagini di diverse Ferrari e Rolls-Royce in un parcheggio sotterraneo nella zona della Florida soggetta agli allagamenti causati dai nubrifragi, vetture che sono completamente rovinate dall’acqua.

Nei giorni scorsi una violenta tempesta tropicale con venti ad oltre 70 km/h ha causato danni catastrofici in tutta lo Stato, con l’acqua che ha reso inutilizzabili automobili dal valore di milioni di dollari, un vero colpo al cuore di tutti gli appassionati e in particolare dei proprietari delle vetture, costretti a fare i conti con danni quasi incalcolabili.

FERRARI E ROLLS-ROYCE SOTT’ACQUA

I danni dell’alluvione hanno tenuto banco nei telegiornali americani per giorni. In Florida alcune strade sono state completamente sommerse dall’acqua e stando alle previsioni del tempo la situazione potrebbe anche subire un peggioramento nei prossimi giorni, con gli allagamenti che potrebbero proseguire. Come dimostrato dal sopra citato filmato, c’è andata di mezzo anche una collezione di auto extra-lusso, completamente rovinata dalla furia dell’acqua.

Nel video si possono chiaramente riconoscere due Rolls-Royce Cullyan, una Corvette Z06, una Ferrari 488 Pista Spider, una SF90 e una Mercedes-AMG GT Black Series, auto dall’elevatissimo valore economico finite completamente sott’acqua. Un video impressionante con l’unica speranza riposta nella capacità assicurativa del proprietario contro una calamità di questo tipo. Sicuramente per le piogge dei prossimi giorni si cercherà di evitare i garage sotterranei, soggetti a veri e propri allagamenti in circostanze come questa.

