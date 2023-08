Fertilizzanti minerali/ L’aumento dei prezzi e la sicurezza alimentare: dossier rovente

Il ruolo vitale dei fertilizzanti minerali nella produzione alimentare ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza degli approvvigionamenti. La potassa e la roccia fosfatica sono aumentate di prezzo dopo l’invasione russa in Ucraina. Come evidenziato dal Financial Times, a giugno i legislatori statunitensi hanno persino proposto di aggiungerli all’elenco dei minerali critici del paese nella nuova legislazione del Congresso.

La deputata democratica Elissa Slotkin, una delle promotrici del disegno di legge, ha dichiarato: “La nostra sicurezza alimentare è la nostra sicurezza nazionale, quindi quando dipendiamo dai minerali russi e cinesi per il fertilizzante che fa crescere i nostri raccolti, ci stiamo mettendo a rischio”. Molte delle più grandi compagnie minerarie occidentali hanno già iniziato ad espandersi nella produzione di fertilizzanti, prevedendo che la popolazione mondiale in espansione genererà una crescita continua della domanda. Il potassio e il fosfato sono nutrienti fondamentali per le colture: la potassa è una fonte di potassio che aiuta colture come mais e soia ad aumentare la loro resa; la roccia fosfatica fornisce alle piante fosforo. Questi due composti, insieme all’azoto, sono alla base dei fertilizzanti moderni.

Il dibattito sui fertilizzanti minerali

BHP, la più grande compagnia mineraria del mondo, ha iniziato la costruzione di una miniera di cloruro di potassio Jansen da 5,7 miliardi di dollari in Canada, il più grande nuovo progetto della società approvato nell’ultimo decennio in termini di spese in conto capitale. Un altro colosso in costruzione è la miniera Woodsmith da 6,1 miliardi di dollari di Anglo American nel nord dell’Inghilterra, che produrrà un nuovo tipo di fertilizzante ricco di potassio, la polialite, a partire dal 2027. “C’è davvero una buona logica per le compagnie minerarie che entrano nei fertilizzanti”, le parole di Tom McCulley, responsabile dei nutrienti per le colture presso Anglo American, società mineraria quotata a Londra che produce anche rame, platino e diamanti attraverso la sua controllata De Beers.

