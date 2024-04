Ferzan Ozpetek, chi è?/ Il regista de Le Fate Ignoranti torna ai romanzi con Cuore Nascosto: trama del libro

Ferzan Ozpetek ha girato diversi film di successo tra cui Le fate ignoranti, La Finestra di fronte e Saturno contro

In Italia, il regista Ferzan Ozpetek fu scoperto dal grande pubblico con Le fate ignoranti, una pellicola con Margherita Buy e Stefano Accorsi nei panni degli amanti dello stesso uomo. Un film che ebbe grande successo e che fu propedeutico ad un altro grande lavoro del regista, La finestra di fronte, il film con Giovanna Mezzogiorno protagonista. E ancora, nel 2007, Saturno Contro, una pellicola riconosciuta d’interesse culturale nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo italiano.

Chi è Simonte Pontesilli, marito di Ferzan Ozpetek/ Il matrimonio per pochi intimi: “Ecco cosa detesto…”

Dal cinema alla recitazione a alla scrittura, i talenti di Ferzan Ozpetek sono molteplici. Il 5 novembre del 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato Rosso Istanbul. Nel mezzo tanti altri progetti e il ritorno in regia per la più recente serie televisiva Le fate ignoranti. Quindi il suo ultimo romanzo, Cuore nascosto, con il tema della felicità che torna centrale. “Che cos’è la felicità?”, si chiede la protagonista del libro. Scopriamone la trama.

Simone Pontesilli chi è il marito di Ferzan Ozpetek/ "Sposati? Non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia"

Trama di Cuore Nascosto, l’ultimo libro di Ferzan Ozpetek

Cuore Nascosto, l’ultimo libro di Ferzan Ozpetek, ruota attorno al tema della felicità. La trama ci porta nella Sicilia di fine anni ’70 e la Roma degli anni ’90. Alice ha da poco compiuto se anni quando una donna un po’ bizzarra si presenta a casa dei suoi genitori senza alcun preavviso. Scoprirà essere sua zia Irene, una parente di cui non sapeva nemmeno l’esistenza.

Alice viene a spere che zia Irene è rimasta vedova di un uomo molto abbiente e da allora si è data ad una vita libera e anticonformista. Alice non lo sa, ma questo incontro sarà molto impattante per lei. Pochi anni dopo, infatti, zia Irene le consegnerà la soluzione per scoprire davvero se stessa, aiutandola a raggiungere il suo sogno più grande: fare l’attrice.

Simone Pontesilli chi è il marito di Ferzan Ozpetek/ "Sposati? Non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA