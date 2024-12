Con le sue pellicole abbiamo forse imparato a riflettere in maniera più intensa su dettagli di vita che spesso si danno per scontati; Ferzan Ozpetek è maestro di un cinema che si potrebbe definire social, specchio delle realtà che quotidianamente ci circondano ma che non sempre osserviamo a dovere. Di certo, la sua filmografia non può non essere influenzata dal sentimento per antonomasia: l’amore. A tal proposito, non tutti sanno chi è Simone Pontesilli, marito di Ferzan Ozpetek.

Simone Pontesilli – marito di Ferzan Ozpetek – non condivide la passione per il cinema ma da quasi vent’anni vive al fianco del regista le sorprese ed emozioni quotidiane. Un amore impreziosito dal grande passo del matrimonio anche se, come sottolineato dal regista, il termine ‘marito’ è diverso dalla percezione che lui ama raccontare in riferimento alla sua dolce metà. “Detesto quando mi dicono ‘suo marito’; lui è un compagno di vita, di viaggio. In Italia non c’è il matrimonio; ho fatto un riconoscimento dei nostri diritti con il mio compagno di questo viaggio che è la vita”.

Ferzan Ozpetek e suo marito Simone Pontesilli: “La libertà individuale…”

Un amore così longevo, impreziosito nel tempo dalla visceralità della condivisione e del seguirsi nei passi anche più semplici del vivere quotidiano. Ferzan Ozpetek e suo marito Simone Pontesilli sono lontani dalle ondate mediatiche, non amano l’esposizione e soprattutto evitano il chiacchiericcio tipico della cronaca rosa. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair, il regista ha parlato della possibilità di allargare la famiglia con il suo compagno di vita confessando di non sentirsi ancora pronto nel compiere tale passo: “Crescere un figlio comporta delle responsabilità che non sono pronto ad assumermi. Per questo anni fa ho declinato la proposta di un’amica che voleva fare un bambino con me”. Proseguendo, Ferzan Ozpetek aggiunse: “Sono però favorevole alla libertà individuale; personalmente non opterei per la maternità surrogata, ma non giudico chi lo fa”.