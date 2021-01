Ferzan Özpetek / “Con vaccino c’è futuro, è un’opportunità per tutti”

Tra gli ospiti di Mara Venier per la prima puntata dell’anno di Domenica In, torna il famoso regista Ferzan Özpetek. Nelle scorse settimane aveva preso parte alla trasmissione di Raiuno per raccontare la sua idea che ha portato alla Giornata Nazionale dei Camici Bianchi. Poi prima della fine dell’anno, in un’intervista all’ANSA, ha espresso una posizione molto chiara nei confronti del vaccino, interpretandolo come un’opportunità per tutti e l’unico modo per uscire dalla crisi pandemica. “Il vaccino è una grande opportunità per la salute e la libertà di tutti noi”, le parole di Ferzan Özpetek rilasciate nei giorni scorsi.

“Quando un anno fa, nei primi drammatici mesi di questa epidemia ho avuto l’idea di una giornata da dedicare ai camici bianchi, non pensavo proprio che questa tragedia del Covid sarebbe durata così a lungo”, ha dichiarato.

Ferzan Özpetek favorevole al vaccino: “lo farò certamente, sono prontissimo”

Con la sua presa di posizione il regista Ferzan Ozpetek spera di convincere gli scettici a vaccinarsi. Fondamentale farlo per rivedere un po’ di luce alla fine del tunnel: “Io mi vaccinerò certamente, sono prontissimo a farlo“, ha affermato convinto. Quindi un messaggio non troppo indiretto agli italiani, che spera possano aderire massivamente: “Mi auguro che tutti gli italiani faranno la mia stessa scelta. Dobbiamo guardare al futuro, alla ripresa, e non c’è niente di più indispensabile della salute. Il vaccino forse non risolverà subito tutti i problemi, ma di sicuro aiuterà subito a risolverne moltissimi”. Con queste parole Ferzan Özpetek ha concluso il 2020, nella speranza che il nuovo anno rappresenti simbolo di rinascita o comunque si riveli meno drammatico del precedente.

