Ferzan Ozpetek/ “Ecco perchè ho ripensato a Le fate ignoranti”

Tra i tanti protagonisti della puntata di oggi, domenica 10 aprile 2022, di Domenica In ci sarà il regista turco Ferzan Ozpetek. L’artista dialogherà con la padrona di casa Mara Venier tra carriera e vita privata, ma i riflettori sono accesi soprattutto sulla nuova serie “Le fate ignoranti”, tratta dall’omonimo film e in arrivo il prossimo 13 aprile 2022 su Disney Plus. Una nuova avventura per il cineasta naturalizzato italiano, e non mancano di certo le sorprese…

Ferzan Ozpetek per questa nuova serie ha potuto contare su un cast ricco di volti noti e ben variegato: da Luca Argentero a Cristiana Capotondi, passando per Edoardo Scarpetta e Ambra Angiolini, fino a Burak Deniz e Serra Yilmaz. “Abbiamo deciso di raccontare la stessa storia con uno sguardo nuovo”, ha raccontato il regista: “Così per mostrare due mondi diversi e due persone diverse che non potevano stare insieme e non potevano amarsi, perché uno amava gli uomini, ma anche l’altra amava gli uomini. Guardando la sceneggiatura della serie, ho voluto cambiare delle cose, aggiungendo elementi”.

FERZAN OZPETEK E IL RITORNO DE “LE FATE IGNORANTI”

Regista, sceneggiatore ma anche scrittore, Ferzan Ozpetek è nato il 3 febbraio del 1959 a Istanbul, ma possiede la cittadinanza italiana. Dopo aver studiato cinema a Roma, ha avuto alcune esperienze teatrali e come aiuto regia. Il suo debutto dietro la macchina da presa per un film risale al 1997 con “Bagno turco”, presentato al Festival di Cannes: un grande successo di critica e di pubblico, che gli ha consentito di emergere subito. Poi, in rapida successione, film come “Harem Suare”, “La finestra di fronte” e “Cuore sacro”. Ma forse il suo film più conosciuto e apprezzato è “Le fate ignoranti”, del 2001: una commedia agrodolce che accende i riflettori su temi come l’amicizia e l’omosessualità. La pellicola ha ottenuto un enorme successo di pubblico e si è assicurata diversi premi, come 3 Globi d’oro e 4 Nastri d’argento. Tra alti e bassi, la carriera di Ferzan Ozpetek vanta grande continuità: negli ultimi ricordiamo “Rosso Istanbul”, “Napoli velata” e il più recente, del 2019, “La dea fortuna”.

