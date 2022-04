Ferzan Özpetek/ “Sono dipendente da Mina! La mia serie su Le Fate Ignoranti…”

Il 13 aprile arriverà su Disney+ l’attesa serie “Le Fate Ignoranti”, tratta dall’omonimo film di successo, Ferzan Özpetek è pronto a mostrare al pubblico i frutti del suo lavoro. Ospite di “W L’Italia”, programma condotto da Angelo Baiguini e Federica Gentile su RTL 102.5, il celebre regista ha presentato la sua ultima fatica, elogiando il contributo sociale del film: «Ha cambiato lo sguardo verso un tipo di persone. Secondo me abbraccia un’apertura mentale totale su tutto».

La serie “Le Fate Ignoranti” sarà trasmessa in contemporanea in più di settanta Paesi e Ferzan Özpetek ha rivelato che l’ultima puntata, girata a Istanbul, durerà più di tutte le altre. Il cineasta ha affermato di essersi trovato molto bene a lavorare con un colosso come la Disney, spendendo parole al miele per il cast: «Cristiana Capotondi con la quale ho lavorato in questa occasione per la prima volta, Luca Argentero che è presente in tutte le puntate in un modo insolito. Poi Eduardo Scarpetta, una vera scoperta. Non solo secondo me ma anche secondo anche altri registi, diventerà un attore mondiale. E poi Ambra Angiolini, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Edoardo Purgatori, Serra Yılmaz, Burak Deniz, Filippi Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi. C’è tutto: il lavoro della serie è abbastanza difficile».

Ferzan Özpetek: “Sono dipendente da Mina”

Parlando della sua “creatura”, Ferzan Özpetek ha spiegato che nella serie verrà raccontato il pre della storia: «Si possono amare due persone contemporaneamente? Io dico di sì, mia mamma diceva di sì, però quello che potrebbe essere deve essere a carte scoperte con tutti. Qui, invece, lei non sa che lui ha un mondo e l’altro non sa che lui ha un’altra famiglia. Vedendo la serie dentro di te dici che vorresti stare con loro». Nel corso del lungo dialogo con RTL 102.5, il regista ha ammesso di essere dipendente da Mina, che sarà presente anche nella serie de “Le Fate Ignoranti” con il brano di riferimento “Buttare l’amore”. Ferzan Özpetek ha sottolineato di aver fatto leggere alla cantante per prima il suo romanzo, la sceneggiatura del film “Dea Fortuna” e anche quella di questa serie: «Lei si mette a leggere tutta la serie, ti commenta tutto, ti dice i punti deboli subito e li indovina immediatamente»

