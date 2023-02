Festa del Gatto, oggi 17 febbraio/ Origini, significato e le frasi più belle

Si celebra oggi, 17 febbraio, la Festa del gatto o Giornata internazionale del gatto. Il simpatico felino è da sempre uno degli animali domestici più amati non solo in Italia quanto nel resto del mondo, e lo stesso è apprezzato per la sua bellezza, il suo carattere dolce ma aggressivo, e i suoi modi di fare spesso e volentieri molto buffi. A diffondere ancora di più la sua fama ci hanno pensato negli ultimi anni i social, dove il gatto è una delle star più apprezzate e cliccate di sempre. Perchè si è deciso di celebrare la Festa del gatto proprio oggi, 17 febbraio?

Come ricorda il Corriere della Sera questa data è stata selezionata nel 1990 attraverso un sondaggio, ma varia comunque di Paese in Paese. A livello internazionale, infatti, il gatto si ricorda l’8 agosto, così come istituito nel 2012 dal Fund for Animal Welfare (Ifaw). In ogni caso il giorno scelto in Italia è tutt’altro che casuale, visto che febbraio, secondo un’antica tradizione è «il mese dei gatti e delle streghe», mentre il 17 è stato opzionato per sfatare tutti i vari miti legati alla sfortuna che solitamente accompagnano i felini, a cominciare dai gatti neri che attraversano le strade (a cui è dedicata tra l’altro la giornata del 17 novembre).

FESTA DEL GATTO, HEMINGWAY: “AI GATTI RIESCE SENZA FATICA…”

Dopo questa doverosa promessa possiamo vedere alcune delle frasi più belle da dedicare al nostro amato amico in occasione della Festa del Gatto, a cominciare da questa citazione a firma Doris Lessing: «Se un pesce è la personificazione, l’essenza stessa del movimento dell’acqua, allora il gatto è diagramma e modello della leggerezza dell’aria».

Ernest Hemingway era storicamente un grande amante dei gatti tenendo conto che ne aveva ben 57, e un giorno parlò così del felino: «Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza fare rumore». Per George Bernard Shaw invece: «L’uomo può considerarsi civile nella misura in cui è capace di capire il gatto». Chiudiamo questo spazio dedicato alla Festa del Gatto con le parole di Albert Einstein: «La fisica contemporanea è basata su concetti qualche volta analoghi al sorriso di un gatto che non c’è».

