Marito “scambia” il gatto della moglie/ “Lei non lo sa, ora mi sento una me*a”

Un uomo ha “scambiato” il gatto della moglie con uno identico ma molto più docile. E adesso è divorato dai sensi di colpa nei confronti dell’inconsapevole donna. È la strana storia raccontata da un utente anonimo su Reddit, popolare social che spesso ospita “confessioni” di questo tipo. In particolare, la storia di quest’uomo statunitense ha portato qualche altro utente ad affermare con sicurezza che “se lo scoprissi, prenderei assolutamente in considerazione il divorzio”.

Ma andiamo con ordine. Succede tutto sei anni fa, quando “ho scambiato il gatto della mia fidanzata di allora, ora moglie, con un suo sosia più educato – come scrive l’anonimo marito – Lei aveva un gatto tutto nero che era estremamente aggressivo. Graffiava tutti, sibilava a tutti e non usava la lettiera per metà del tempo”. Ecco come prosegue questa storia, pubblicata su Reddit e diffusa del Daily Mail, quando la donna “andò fuori città per far visita alla sua famiglia e io dovevo andare a casa sua a dar da mangiare al gatto. La prima sera mi graffiò il braccio. Scherzai con il gatto dicendo che non era speciale e che lo avrei sostituito se lo avesse fatto di nuovo. La battuta mi è rimasta impressa finché non ci ho pensato abbastanza da capire che non era uno scherzo”.

Marito sostituisce il gatto della moglie con un sosia: “lei non sa nulla”

Il marito che ha scambiato il gatto della moglie con uno più educato e docile prosegue così la sua confessione, affidata a Reddit: “La mattina dopo andai al rifugio per animali locale. Trovai un gatto identico che era già addestrato alla lettiera e si era abituato alle persone, ma era un po’ sbandato. Nel complesso era molto più amichevole e meglio educato. L’essere sbandato lo avrebbe aiutato ad assomigliare al gatto originale”. E così la decisione di proseguire con il suo piano. “L’ho portato a casa di mia moglie, l’ho sistemato e poi ho portato il suo gatto originale in un rifugio per animali in una città vicina” ammette l’uomo, che ora convive con il rimorso.

“Sono passati 6 anni da allora. Ci siamo sposati 4 anni fa. Abbiamo ancora il gatto scambiato che risponde al nome del gatto originale. Mia moglie non sa nulla. Lei adora questo gatto e si vanta di quanto si comporti meglio. Ogni volta che lo vedo, mi sento come un pezzo di mer*a”. Una cosa è certa: se questo anonimo marito ha pensato di ricevere conforto su Reddit, si è invece ritrovato a gestire una valanga di sgomento e sdegno per il suo gesto. Molti utenti hanno definito “imperdonabile” il suo comportamento e qualcuno si domanda: “se questo tizio ha fatto una cosa così grande come sostituire l’animale domestico della moglie, non posso immaginare quali altre cose ha nascosto”.











