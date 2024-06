Festa del papà 2024, data e ricorrenza/ Regno Unito e Stati Uniti festeggiano la terza domenica di giugno

Non in tutto il mondo la festa del papà si celebra il 19 marzo come in Italia: nei Paesi anglosassoni, infatti, la figura viene festeggiata la terza domenica di giugno, che nel 2024 cade nel giorno 16 giugno, ovvero oggi. Si tratta di una ricorrenza civile che ha come scopo proprio quello di celebrare la figura del padre e la paternità in sé oltre che la loro influenza sociale. In gran parte del mondo questa festa ricorre il giorno di San Giuseppe, papà per eccellenza nel Vangelo: fu proprio lui, infatti, il padre putativo di Gesù, colui che lo crebbe pur non essendo realmente e biologicamente suo genitore.

Al culto di San Giuseppe la Chiesa associa anche la festa dei padri già dal XVI e XV secolo: una tradizione che negli anni si è solamente rafforzata tanto che nel 1871 la stessa Chiesa cattolica ha proclamato San Giuseppe protettore dei padri di famiglia. Diverso è per i Paesi di origine anglosassone: in America, ad esempio, la festa del papà fu celebrata la prima volta nel giugno del 1910 su spinta dalla signora Dodd, colei che insistette affinché questa ricorrenza arrivasse anche negli Usa. Lei scelse il 19 giugno, giorno in cui cadeva il compleanno del padre, veterano della guerra di secessione americana: probabilmente da qui la festa fu continuata ad essere celebrata la terza domenica di giugno, negli Stati Uniti e non soltanto.

Festa del Papà 2024, festeggia anche il Regno Unito: la dolce foto della Royal Family

La festa del papà ricorre oggi, 16 giugno 2024, terza domenica del mese, anche nel Regno Unito. Per questo motivo attraverso i social hanno voluto fare gli auguri al loro papà anche George, Charlotte e Louis, figli di Kate Middleton e il principe William. “Ti amiamo, Papà. Buona Festa del Papà” si legge in un post social pubblicato dall’account ufficiale della famiglia reale: la foto ritrae il figlio di Carlo e Diana insieme ai tre bambini, di fronte al mare su una spiaggia ed è stata scattata proprio da Kate, principessa del Galles che ieri è tornata a farsi vedere in pubblico con la famiglia dopo mesi di assenza in seguito all’annuncio del tumore.











