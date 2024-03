Buona Festa del papà 2024/ Frasi, immagini e citazioni per sms e bigliettini di auguri

Si celebra oggi, martedì 19 marzo 2024, la Festa del papà, ricorrenza ormai diventata tradizionale (seppur introdotta solamente da ‘pochi’ anni), in cui mandare frasi di auguri, o ricordare nel malaugurato caso in cui non ci sia più, il proprio padre. Un momento di convivialità e di ricordi, dedicato a quello che nell’effettivo è l’uomo più importante della vita di ognuno di noi e che andrebbe celebrato ogni giorno, ma anche ogni ora!

Immagini auguri di buona festa del papà 2024/ Foto ricordo e simboli: dal lavoro al giglio bianco

Gli auguri per la Festa del papà, dunque, possono essere un momento per manifestare la propria vicinanza all’amata figura genitoriale, specialmente nel caso in cui il lavoro, oppure la vita in generale, ci costringesse lontani dal nido famigliare. Similmente, può anche essere un momento per farsi una risata con un proprio amico, o un parente, che da poco ha messo al mondo il primo figlio e festeggerà, oggi, una specialissima Festa del papà. Per tutti gli indecisi e per chi non ha tempo, questo articolo rappresenta un modo comodo e rapido per trovare le migliori frasi di auguri, ma anche le immagini, le gif e i video a tema Festa del papà, da salvare ed inviare in chat, che sia WhatsApp o i social.

Frasi auguri buona festa del papà 2024/ Poesie, proverbi e dichiarazioni: "Subito dopo Dio..."

Le frasi di Robin Williams a Rosa Ramirez: alcuni spunti originali per gli auguri della Festa del papà 2024

Partendo subito con una prima serie di frasi che si potrebbero usare per i messaggi di auguri della Festa del papà, un occhio va rivolto, sicuramente, alle citazioni dei grandi personaggi presenti o passati. L’aforista Fabrizio Caramagna, per esempio, scrisse che “un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta“. Di un tenore ben minore, ma sicuramente utile per farsi una risata con il proprio padre, la frase di Robin Williams: “Per farmi addormentare mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù“.

FRASI AUGURI DI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2024/ "Il sorriso di un padre illumina la giornata dei figli"

Commovente e delicato, invece, il pensiero dell’attrice Rosa Ramirez, che proprio in occasione della Festa del papà alcuni anni fa, negli auguri a suo padre ricordò che “ora sei vecchio, con le rughe, i capelli bianchi, il bastone. Tutto questo fa di te una persona speciale perché ha lottato, sofferto per noi tuoi figli, tutto per darci una vita migliore“. E tornando, nuovamente, a Fabrizio Caramagna come non citare questa frase, certamente ottima ed altrettanto commovente per gli auguri della Festa del papà: “Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che, basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre“.

Google, X e Instagram: a chi affidarsi per mandare gli auguri per la Festa del papà 2024?

Per la Festa del papà 2024, tuttavia, una serie di frasi per gli auguri, in qualche modo trite e ritrite, potrebbero non essere il massimo dell’originalità per moltissimi tra coloro che oggi vogliono dedicare un pensiero al proprio padre. Ed ecco che entrano in scena, in questo caso, le immagini, le gif e i video a cui si accennava all’inizio di questo articolo e che, certamente, renderanno veramente speciali ed unici gli auguri per questa Festa del papà del 2024.

Così come per le frasi, sarà nostra premura scegliere e riportare in questa pagina le foto più belle che riusciamo a trovare online, ma chiunque, a patto che abbia un po’ di tempo a disposizione, può procedere ad una ricerca quanto più possibile personalizzata. Per farlo ci si potrebbe facilmente rivolgere a Google, con il suo sterminato motore di ricerca dedicato proprio alle immagini, ma anche ai sociali, primi tra tutti Twitter (che ora si chiama X) e Instagram, cercando, per esempio, “auguri Festa del papà”.

Buona festa del Papà a tutti

A chi lo è, a chi ancora lo ha e a chi lo ricorda ogni giorno pic.twitter.com/L5x7y0Xga4 — Massimo (@Misurelli77) March 18, 2024

Ciao Pomeriggio in Arrivo 19 MarzoS. GIUSEPPE e Festa Del Papà 💙💙💙 pic.twitter.com/uDaBMgnfxd — capezzuto margherita (@CapezzutoF) March 10, 2024

Festa del papà. l doni più gettonati sono cibo e vino: enogastronomia batte abbigliamento e tecnologia https://t.co/1IkPfnIval pic.twitter.com/pQCO4vXCYK — FoodAffairs.it (@foodaffairs_it) March 18, 2024

Frasi e immagini per la Festa del papà 2024 per ricordare chi non c’è più

Chiudiamo, però, questa prima serie di immagini e frasi di auguri da dedicare al proprio padre in questa Festa del papà con una nota leggermente drammatica, dedicata a tutti coloro che, purtroppo, un padre in carne ed ossa con cui festeggiare non ce l’hanno più. Tiriamo, per l’occasione, nuovamente in ballo Fabrizio Caramagna, che scrisse: “Tra me e mio padre non esisteva il ciao. Esistevo io che gli saltavo al collo e lui che sorrideva. E la sua mano posata sulla mia spalla a darmi protezione“.

Il grande Umberto Eco, invece, sulla figura paterna scrisse che “credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza“, a suo modo un pensiero utile per ricordare durante la Festa del papà quello che è il reale valore educativo e morale del proprio padre. Il compositore John Walter Bratton, invece, ha dedicato un pensiero anche alle figlie, ricordando che “papà è il primo eroe di un figlio e il primo amore di una figlia“. Di seguito, invece, a corollario una serie di delicate immagini che ritraggono padri e figli, nuovamente utili per i messaggi di auguri durante la Festa del papà.

Domani non è solo la festa del papà è anche il tuo onomastico manchi tantissimo ❤️❤️ pic.twitter.com/z1C7aXqJAP — i durelli Forever (Mery) (@Merymoolu) March 18, 2024

Auguri a tutti i papà del mondo in modo speciale al mio che mi guarda da lassù.

Ovunque tu sia… buona festa del papà ❤️ pic.twitter.com/oAkvR97eYj — Martina Sperduti (@martinasperduti) March 18, 2024















