Festa della mamma 2020, quando è?/ Frasi d’auguri e il fiore simbolo della giornata

La Festa della Mamma è una delle cosiddette “feste mobili”, stiamo parlando di celebrazioni che cambiano data di anno in anno. Come accade dunque per la Pasqua, anche per la Festa della mamma non cade sempre nello stesso giorno ma, ancora come la prima, anche la seconda si celebra di domenica. Per il 2020 la data scelta per celebrare le mamme italiane è il 10 maggio, ovvero la seconda domenica del mese. Una decisione arrivata moltissimi anni fa. La prima celebrazione della festa della mamma risale infatti al 1908, fino all’ufficializzazione nel 1914 negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson, su delibera del Congresso. Da qui la decisione di celebrarla nella seconda domenica di maggio. In Italia però bisognerà attendere ancora molti anni: le prime celebrazioni arrivano nel 1956, poi nel 1958 Raul Zaccariche la istituzionalizza. Alla festa della mamma fu inoltre associato un fiore simbolo: il garofano rosso per le madri in vita ed il garofano bianco per quelle che, purtroppo, non ci sono più.

Festa della mamma 2020, frasi e pensieri per stupirla

Il 10 maggio 2020 è la festa della mamma. Un giorno quest’anno, se possibile, ancora più speciale, visto il difficile periodo che stiamo vivendo. E se cercate un modo speciale per comunicare alle vostre mamme tutti il vostro amore, ecco alcune frasi per voi. “Mamma: la più bella parola del mondo, significa tutto: vita, amore comprensione, speranza, sacrifici. Che farei senza te? Ti voglio tanto bene.”; e ancora “Tu ci hai dato amicizia, sostegno, disciplina e un amore incondizionato. Te ne siamo riconoscenti ed è per questo che ti amiamo. Auguri mamma!”; infine “Per tutti gli innumerevoli modi in cui, senza bisogno di parole, sai donare amore alla nostra famiglia, ti amiamo e ti stimiamo più di quanto le parole possano esprimere. Tanti auguri per una meravigliosa festa della mamma.”



