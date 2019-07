Festa Madonna del Carmine/ Diretta video tv streaming della processione di Salerno

Oggi, 16 luglio 2019, è il giorno dell’onomastico di San Carmine, nonché della tradizionale festa per la Madonna del Carmine di Salerno. Come ricordato dai colleghi di SalernoToday.it, diversi appuntamenti per la giornata di oggi nella nota città campana, un giorno dedicato alla Vergine del Carmelo che prevederà numerosi eventi fino alla grande processione in programma questa sera attorno all’ora di cena. Si comincia precisamente alle ore 10:45 di stamattina, quando verrà celebrata la santa messa da parte dell’arcivescovo Bellandi. A seguire, a partire dalle ore 12:00, spazio alla recita della supplica. Alle ore 18:30, quindi, la Madonna della Porta Storica uscirà dal simulacro, dopo di che ci sarà l’incensazione e quindi la preghiera del portatore, i tradizionali riti che precedono la processione salernitana. Processione che inizierà poi ufficialmente a partire dalle ore 19:00 e che si snoderà lungo le vie del centro, accompagnate dalla banda della “Città di Salerno”, diretta dal maestro Rosario Barbarulo.

FESTA MADONNA DEL CARMINE A SALERNO, DIRETTA VIDEO TV STREAMING

Il corteo partirà come da tradizione da via Carmine, quindi proseguirà per via Marino Paglia, piazza Filangieri, andrà avanti in via Cavaliero, via Pio XI, piazza San Francesco, seguirà via Costantino l’Africano, piazza Casalbore, via Conforti, via Nizza, via Fabio, via San Giovanni Bosco, via Naccarella, via La Francesca, via Musandino, via Vocca, via Iannicelli, via Gelso e piazza Sinno, per poi ritornare al punto di partenza, in via Carmine fino al sagrato del santuario in piazza monsignor Bolognini, e concludersi in chiesa. L’evento di chiusura della giornata di oggi dedicato alla festa per la Madonna del Carmine di Salerno sarà il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici offerto dal comune. Per tutti coloro che non potranno presenziare dal vivo ai numerosi appuntamenti in programma oggi, vi ricordiamo la possibilità di seguire la processione in diretta tv. A trasmetterlo sarà la televisione locale “Tv Oggi”, visibile al canale numero 71 del digitale terrestre per chi vive a Salerno e in Campania, mentre per tutti gli altri si potrà seguire la diretta streaming attraverso il sito web ufficiale della tv tvoggisalerno.it/on-demand o eventualmente sulla pagina Facebook dello stesso canale facebook.com/TvOggiSalerno.

