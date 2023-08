Festival di Sanremo 2024, la lista dei possibili Big in gara/ Da Cesare Cremonini a Tedua e Luchè

Chi saranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2024?

Mancano ancora molti mesi al Festival di Sanremo 2024, ma com’è ormai ben noto i lavori per la kermesse canora più attesa dell’anno hanno inizio con largo anticipo. Amadeus, che condurrà il festival anche il prossimo anno, sta già analizzando canzoni e candidati che potranno calcare il palco dell’Ariston a febbraio, e in attesa della consueta lista di nomi annunciata in diretta TV arrivano le prime indiscrezioni.

Il portale musicale All Music Italia ha infatti stilato la lista dei 39 cantanti che sarebbero a un passo dal Festival di Sanremo 2024. Tra loro, secondo la fonte, ci sarebbero dunque i Big della prossima kermesse. Si tratta di nomi altisonanti ma anche di giovani leve appartenenti al mondo della trap e del rap.

Festival di Sanremo 2024, ecco la lista dei possibili cantanti in gara

Ecco la lista di artisti stilata dalla fonte in ordine alfebetico: Aka7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Baby Gang, Baby K, Bresh, Cesare Cremonini, Diodato, Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fred De Palma, Geolier, Ghali, gIANMARIA, Gigi D’Alessio, Il Volo, Irama, Jalisse, La Rappresentante Di Lisa, Luchè, Mahmood, Mara Sattei, Marcella Bella, Matteo Bocelli, Matteo Paolillo, Mr Rain, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rose Villain, Sangiovanni, Tedua, The Kolors. Tra questi 39 celebri artisti italiani – volti già ben noti alla kermesse, alcuni visti anche lo scorso anno, altri invece sarebbero al loro esordio al festival – ci sarebbero dunque i Big che vedremo a febbraio in gara a Sanremo 2024.

