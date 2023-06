Feto trovato tra i cespugli a Bassano del Grappa/ Corpicino proveniente da un ospedale: le ipotesi

A Bassano del Grappa è stato ritrovato un feto tra i cespugli nella zona collinare di Valrovina. La scoperta è avvenuta venerdì scorso durante una perlustrazione dei carabinieri della compagnia di Bassano: tra gli alberi e la vegetazione del posto, i militari hanno trovato un contenitore con all’interno un corpicino, immerso in un liquido. Immediatamente è stata allertata la Procura di Vicenza e disposto il trasferimento del contenitore all’ospedale San Bassiano. Qui i medici hanno svolto esami che hanno confermato che si tratti di un feto umano.

Come rivela il Corriere.it, il corpicino era già ben formato, anche se molto piccolo e dal sesso non ancora identificabile. Il feto, prima di essere gettato tra gli arbusti, sarebbe stato sottoposto ad un esame autoptico. Infatti il liquido trovato nel contenitore è comunemente utilizzato per conservarlo. Si tratta di formaldeide, sostanza impiegata abitualmente in campo sanitario per evitare l’alterazione del materiale biologico. Molto probabile, dunque, che la sua provenienza sia di natura medico-ospedaliera.

Escluse alcune ipotesi

Il feto, come rivela il Corriere.it, potrebbe provenire proprio da una struttura medico-ospedaliera visto che sul corpicino molto probabilmente era stata svolta un’autopsia. Ora potrebbe aprirsi un fascicolo d’indagine per il reato di illecito smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri: infatti potrebbe provenire da una struttura ospedaliera anche se ancora non è chiaro quale. Non si sa inoltre perché il contenitore sia stato prelevato e poi abbandonato tra i cespugli delle colline bassanesi. Gli inquirenti indagano proprio per dare una risposta alle domande.

