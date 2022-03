Fiamma Consorti, moglie Paolo Calabresi/ Le nozze nel 1994 e quattro figli

Fiamma Consorti, moglie di Paolo Calabresi dal 1994

Fiamma Consorti è la moglie dell’attore Paolo Calabresi, noto principalmente per la serie “Boris” e per la trilogia dei film “Smetto quando voglio”. “Venticinque anni di matrimonio più altri due di fidanzamento burrascosi, anche se mi ha lasciato 15 o 16 volte. Mi lasciava perché non si fidava e sbagliava. Quando ci siamo conosciuti era fidanzata ma era in crisi, ci siamo subito innamorati, è stato un colpo di fulmine. Lei però ha iniziato ad avere delle crisi, stava con un ragazzo per bene. Era un matrimonio più facile, diciamo… Stava con me, ma ogni due mesi ci ripensava…”, ha racconto Calabresi qualche anno fa nello studio di “Vieni da me”, il programma di Rai 1 che era condotto da Caterina Balivo. Dopo due anni dal loro primo incontro, Fiamma partì con il suo compagno: “Mi ha detto per sbaglio (o forse no) indicazioni sul suo ritorno. Io chiamai la compagnia aerea… Così ho capito quando sarebbe arrivata. Da quel momento ho chiamato a manetta a casa sua. Una volta mi rispose lui alle 3 di notte, mi ha passato lei ed è uscito di casa”.

Serena Bortone positiva al Covid, come sta?/ Conduce Oggi è un altro giorno da casa

I figli di Fiamma Consorti e Paolo Calabresi

Fiamma Consorti e Paolo Calabresi si sono sposati nel 1994 e hanno avuti quattro figli: Arturo (calciatore professionista), Anna, Agostino e Aurora. Il figlio Arturo, classe 1996, ha fatto anche una comparsata nella serie televisiva “Boris”, in cui il padre interpretava il capo elettricista Augusto Biascica. In un’intervista a Il Messaggero, Paolo Calabresi ha parlato della moglie Fiamma, sempre presente anche nei momenti più difficili della sua vita privata e lavorativa: “Fiamma è sempre stata al mio fianco. E non è stato facile perché ero un uomo a pezzi che con i travestimenti aveva perso completamente il controllo. Non pensavo ad altro e per i trucchi, gli spostamenti e i complici spendevo quasi tutti i soldi della gestione familiare. Nessuno mi pagava. Meno male che mia moglie, all’epoca pubblicitaria e oggi agente, lavorava”.

LEGGI ANCHE:

Infarto Michele Zarrillo “ho rischiato di morire”/ “Miracolato, medici sbalorditi…”Anna Rita Cuparo, moglie Michele Zarrillo/ I figli Valentina, Luca e Alice

© RIPRODUZIONE RISERVATA