Fiammetta Cicogna “tettona in Doc Nelle tue Mani”/ Fan dubbiosi? Lei svela l’arcano..

Fiammetta Cicogna è stata la guest star del primo episodio di Doc Nelle tue Mani di ieri sera, in onda su Rai1. Il suo volto e il suo sorriso hanno illuminato la corsia del dottor Fanti e hanno messo in crisi i suoi specializzandi ma non solo per via dei suoi sintomi e la sua misteriosa patologia, ma anche perché in molti si sono accorti delle sue forma un po’ diverse dal solito. In particolare, Fiammetta Cicogna ha vestito i panni di un’influencer un po’ tettona che continuava a postare foto e video direttamente dalla sua camera in ospedale fino a che Alba, una delle protagoniste, non si è accorta, che il suo seno è un po’ diverso da prima e, quindi, che aveva delle protesi che l’hanno portata a sentirsi male. Fin qui tutto è noto, almeno a chi ha visto la fiction ieri sera, ma il resto si è poi spostato sui social dove in molti hanno chiesto a Fiammetta Cicogna come fosse possibile avere quelle forme così prominenti.

FIAMMETTA CICOGNA SPIEGA LA PRESENZA DEL SUO SENO LIEVITATO IN DOC NELLE TUE MANI

I commenti arrivati ieri sera durante la puntata di Doc Nelle tue Mani, hanno spinto Fiammetta Cicogna a svelare l’arcano rispondendo a tutti coloro che hanno notato la differenza con la bella conduttrice e volto noto della tv che hanno imparato a conoscere e amare. Lei stessa nelle sue storie ha scritto: “Ahhahha, le esuberanze sul set in allattamento, dove sono finite?”. A quanto pare la Cicogna ha preso parte alle riprese della serie proprio quando era in allattamento delle sue gemelle ed è questo che le ha permesso di sfoggiare il seno che non abbiamo potuto non notare ieri sera.



