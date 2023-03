Fiammetta Cicogna tradita dal marito/ “Le donne attratte da lui come api sul miele”

Fiammetta Cicogna, matrimonio finito con Carl

Ai microfoni del settimanale F, Fiammetta Cicogna ha confessato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore svizzero Carl Hirschmann. La coppia è sbocciata nel 2014 per poi convolare a nozze e dare alla luce due bellissime gemelle: Gaia e Gioia. Ben presto, però, quello che sembrava il rapporto perfetto si è trasformato in una “prigione” per la conduttrice che si è annullata per l’uomo che amava.

“Sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco. ” Con queste parole ha esordito Fiammetta Cicogna che si è lasciata trascinare dall’amore: ” Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò… Sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo”. La conduttrice ci ha tenuto a sottolineare come per amore non sia mai giusto annullarsi e poi ha confessato i motivi che hanno decretato la fine del suo matrimonio.

Fiammetta Cicogna, il marito Carl l’ha tradita: la conferma della conduttrice

Fiammetta Cicogna ha deciso di non nascondersi dietro la retorica “i panni sporchi si lavano in casa” e di raccontare tutta la verità sulla fine del matrimonio con Carl. Questo l’intento dichiarato dalla conduttrice che, ai microfoni di F, ammette senza remore di essere stata tradita.

“Le donne le ha sempre attirate. Non importava se c’ero io al suo fianco, anche con il pancione, arrivavano come api sul miele. Soprattutto quando abbiamo ripreso la nostra vita trasferendoci a Londra. Purtroppo, alcuni uomini hanno sempre bisogno di sedurre, una spiccata parte femminile che fa sentire le donne comprese. Da morire di gelosia. Lo sono stata molto, ma non l’ho mai fatto notare e ho sbagliato” afferma la conduttrice che sottolinea di aver imparato a confidare al partener quando qualcosa la fa soffrire.

