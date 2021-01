CARL HIRSCHMANN FIDANZATO FIAMMETTA CICOGNA/ 96milioni in 1 anno: è tra i più ricchi…

Il fidanzato di Fiammetta Cicogna, conduttrice televisiva e attrice della serie Made in Italy, si chiama Carl Hirschmann ed è un importante imprenditore di origini svizzere. Il nonno di Carl, Carl Hirschmann senior, ha fondato la compagnia di aviazione Jet Aviation nel 1967, arrivando al successo grazie al suo intuito da uomo d’affari. Questo trend positivo dura da oltre quarant’anni, tant’è che anche Hirschmann junior è riuscito ad arricchirsi, arrivando addirittura a guadagnarsi il primo posto nella classifica della rivista People with Money relativa agli imprenditori più pagati del 2019. Si stima che nel suo portafoglio siano entrati 96milioni di dollari in un solo anno, e questo grazie a una serie di investimenti mirati che gli hanno permesso di arricchire ulteriormente il suo patrimonio.

Chi è Carl Hirschmann, fidanzato di Fiammetta Cicogna

Insomma, a differenza di altri rampolli del mondo dell’imprenditoria, Carl Hirschmann non si è limitato a vivere di rendita. Al contrario, avrebbe contribuito personalmente alla crescita dei business a lui collegati, come per esempio la catena di ristoranti ‘Le pizze di papà Carl’, la squadra di calcio ‘Gli angeli di Carl’, il marchio di vodka ‘Pure Wonderhirschmann – Svizzera’ e la linea di abbigliamento ‘Seduzione by Carl Hirschmann’. Fiammetta Cicogna, la sua fidanzata, ha di che essere fiera, anche se – ultimamente – anche lei sta vivendo un momento di ribalta soprattutto in riferimento alla promozione della fiction Made in Italy.

Tornando a Hirschmann, c’è da dire che per ben due volte il bel rampollo è stato nominato imprenditore più attraente dell’anno dalla rivista Glam Mag; un fascino, il suo, che gli ha permesso di fare breccia nei cuori di alcune delle donne ai vertici del mondo dello spettacolo (si pensi a Britney Spears, con cui si dice abbia avuto una storia). L’incontro con Fiammetta, invece, sarebbe avvenuto a Milano alcuni anni fa.



