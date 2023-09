Fiat 600 Hybrid, annunciata la versione ibrida del B-SUV/ Prezzo da 24.950 euro salvo incentivi

Si espande la gamma della Fiat 600 e dopo la presentazione lo scorso 4 luglio del modello elettrico, nelle scorse ore l’azienda torinese del gruppo Stellantis ha annunciato la versione ibrida, precisamente la Fiat 600 Hybrid. Si tratta quindi del modello che unisce ad un motore a benzina un propulsore elettrico di modo da ridurre i consumi e nel contempo di abbassare le emissioni nocive. Olivier Francois, CEO di Fiat, l’ha presentata spiegando: “La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la city car BEV più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione nel perseguire e rendere l’elettrico veramente accessibile a tutti”.

E ancora: “Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l’Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato. Pertanto, per questi paesi selezionati, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”. Due gli allestimenti previsti, leggasi “Fiat 600 Hybrid”, il modello “base” e “Hybrid La Prima”, che è invece la versione più esclusiva.

FIAT 600 HYBRID, PREZZI E MOTORE

I prezzi partono da 24.950 euro ma grazie alla promozione al lancio si può scendere fino a 21.950 euro che diventano 19.950 nel caso di rottamazione di un vecchio veicolo e se si dovesse utilizzare come metodo di acquisto il finanziamento con “contributo prezzo”.

Esteticamente e internamente la Fiat 600 ibrida è identica al modello elettrico, mentre è sotto il cofano che cambia la situazione. Il B-SUV torinese presenta infatti un motore 3 cilindri da 1.2 litri con una potenza massima di 100 cavalli. Al suo fianco una batteria da 48 Volt agli ioni di litio unita ad un propulsore elettrico da 21 kW. Previsto inoltre un cambio a doppia frizione a sei rapporti, mentre, in merito alle prestazioni, la Fiat 600 Hybrid raggiunge i 100 km/h in 11 secondi.

