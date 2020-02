Ficarra con le stampelle a Striscia La notizia, perché?/ “Un incidente mentre ero…”

Cos’è accaduto a Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone? Se lo sono chiesti tutti i telespettatori di Canale 5 quando, all’inizio della nuova puntata di Striscia La Notizia, l’attore e conduttore è apparso con le stampelle tra le mani. Uno sguardo più attento ha poi evidenziato un piede fuori uso per Ficarra, il destro, con tutte le fasciature e protezioni del caso. La scena è però simpatica: Picone fa il suo ingresso da solo in studio, affiancato dalle veline, lasciando Ficarra da solo ad attenderlo al bancone. Poi l’attenzione è puntata proprio su di lui e sulla presenza delle stampelle. È Picone a chiedergli cosa sia accaduto, lui allora esordisce: “Sono vivo per miracolo. C’è stata una rapina, erano dieci contro di me io ero come un pazzo… li ho lasciati morti a terra!”

Ficarra con le stampelle: svela cos’è accaduto a Striscia La Notizia

Picone, così come le veline, sorride e lo ferma: “La verità, siamo a Striscia… devi dire la verità”. Ficarra cerca di temporeggiare, poi però ecco la versione reale di quanto accaduto: “Stavo giocando a calcio, abbiamo perso, 12 a 0. Mi sono infortunato al primo tempo, stavo cercando di rubare il pallone per andarmene, per non far finire la partita.” In studio non mancano risate per la dinamica dell’infortunio ma Picone vuole sottolineare la professionalità del collega e conclude: “Nonostante l’infortunio è qui, The show must go on!”

