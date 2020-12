Ficarra e Picone, ultima puntata Striscia la notizia/ “Forse torneremo, ma ora..”

Ultima puntata per Ficarra e Picone alla guida di Striscia la Notizia. Un cambiamento che ha letteralmente mandato in crisi i fan della coppia, che sono rimasti spiazzati di fronte al loro annuncio. Nei giorni scorsi Ficarra e Picone avevano ufficialmente comunicato la decisione di concludere l’esperienza al tg satirico di Canale 5. Un addio doloroso, ma voluto. Ficarra e Picone, evidentemente, sentono l’esigenza di misurarsi in nuove sfide anche se “Antonio Ricci ci ha sempre fatto sentire importanti”. Ed è proprio al creatore di Striscia La Notizia che i due hanno riservato i ringraziamenti più belli: “Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro. Saremo sempre grati ad Antonio Ricci”. Parole al miele anche per i telespettatori e per i fan, ai quali stasera – sabato 5 dicembre – verrà riservato un saluto speciale.

Ficarra e Picone, commozione per l’ultima puntata di Striscia la Notizia

Titoli di coda per Ficarra e Picone alla guida di Striscia la Notizia. Qualcuno sperava in un ripensamento da parte del duo comico, ma la decisione ormai è stata presa. “Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone”, hanno detto Ficarra e Picone, tenendo una porta aperta a chi proprio non vuole farsi una ragione del loro addio. “Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo ma solo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile”, hanno continuato i due conduttori di Striscia la Notizia. Ironia, battute pronte e gran senso dell’umorismo. Ficarra e Picone hanno conquistato così il pubblico di Canale 5, ma dopo quindici anni di conduzione hanno deciso di farsi da parte. Siamo certi che questa sera lasceranno un piccolo spazio alla commozione.



