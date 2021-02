Fidanzata di Aiello, chi è?/ Il gossip su Laura Torrisi e quegli indizi sui social…

Aiello è fidanzato? Il noto cantante calabrese, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Non ama esporsi quando non si tratta della sua musica e l’ultima dichiarazione sulla sua vita amorosa risale al 2019 quando, intervistato a Le Iene, il cantante ha ammesso di essere impegnato ma “con la musica”. Da allora non sono arrivati aggiornamenti consistenti che potessero confermare l’esistenza di una fidanzata nella sua vita, questo fino a poco tempo fa. Alcuni movimenti social del cantante avrebbero infatti fatto scoccare il gossip che lo vorrebbe legato ad una nota attrice di origine campana: Laura Torrisi.

Laura Torrisi e Aiello stanno insieme? Gli indizi social che fanno pensare al flirt

Dopo la lunga relazione con Leonardo Pieraccioni, dalla quale è nata la figlia Martina, Laura Torrisi ha avuto una storia d’amore con il pilota di rally Luca Betti iniziata nel 2017. Ora l’attrice viene associata al cantante Aiello soprattutto per lo scambio di alcuni like tra i due sui social. Ma non è tutto perché la Torrisi avrebbe spesso scelto i testi dei brani di Aiello per accompagnare i suoi post. Questi indizi hanno inevitabilmente fatto scoccare il sospetto che quella della Torrisi per Aiello non sia soltanto una stima musicale ma un vero e proprio interesse condiviso da entrambi. Ovviamente stiamo parlando di una semplice ipotesi, un gossip che, al momento, non è stato confermato dai diretti interessati. Che Aiello si sbilanci proprio nel corso dell’intervista a Verissimo?



