Fidanzata Ezio Bosso, chi è?/ Dopo la confessione di Alba Parietti molta riservatezza

Se di Ezio Bosso sappiamo molte cose, di colei che sta al suo fianco come compagna di vita, non si conosce praticamente nulla. Tutti i curiosi che si trovano qui, alla ricerca della fidanzata del celebre compositore, rimarranno un poco delusi, lo diciamo subito. Ed infatti, non sappiamo se attualmente ha una fidanzata accanto. Per quanto riguarda la sua “blindatissima” vita privata, sappiamo che in passato è stato legato ad una donna di nome Anna Maria, che ritiene ancora oggi parte integrante della sua famiglia. Attualmente la donna lavora ancora al suo fianco come sua assistente personale. Nel 2016, sulla sua vita privata, raccontava a Vanity Fair: “Sono stato a lungo molto imbarazzato di questo mio nuovo corpo, e altrettanto a lungo ho negato l’amore: preferivo parlarne invece di viverlo. Poi quest’anno ho incontrato una persona, non so cosa sarà, ma è caduta anche quella rete”. Non sappiamo se questa storia che aveva citato un poco di anni fa, prosegue anche ad oggi…

Fidanzata di Ezio Bosso, chi è?

Alba Parietti, durante una intervista tra le pagine di Oggi, ha confidato di avere avuto una storia proprio con Ezio Bosso (o almeno così pare). “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo”. “Posso solo dire che è uno straordinario musicista – ha rivelato – un uomo geniale. E che, sì, ho pensato che poteva essere la persona giusta. Lui, però, ha scelto di non trasferire nella quotidianità quella che poteva essere la magia di un sogno. L’affinità elettiva e la stima reciproca rimangono intatte”. L’opinionista non aveva fatto nessun nome preciso, ma tutti gli indizi diramati portavano proprio al celebre pianista affetto da una malattia neurologica degenerativa che ha commosso tutti al Festival di Sanremo 2016. Per amor suo Alba Parietti potrebbe aver lasciato, due anni fa, Christopher Lambert, con cui si stava frequentando per la seconda volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA