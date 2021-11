Fidanzata Sergio Friscia, chi è?/ Amori tra mistero e desiderio di privacy

Una nuova avventura ha oggi inizio per Sergio Friscia. Il noto showman e speaker radiofonico è uno dei nuovi conduttori di Striscia la Notizia, una novità che accende inevitabilmente i riflettori anche sulla sua vita privata. Sergio Friscia è fidanzato? Ha una moglie? Queste le domande che qualche curiosi potrebbe porsi vedendolo in TV questa sera o nelle prossime sere. Ciò che c’è subito da chiarire è che in realtà della vita privata di Friscia si sa molto poco.

Partiamo da una certezza: il conduttore non è attualmente sposato e, a quanto pare, non ha mai avuto una moglie. Difficile invece dire al momento se sia fidanzato: Sergio tiene molto a tenere la sua vita privata riservata e ben poco di sé racconta ai media. È tuttavia molto attivo sui social, come su Instagram, dove posta con costanza immagini che riguardano la sua quotidianità lavorativa.

Sergio Friscia, tra lavoro e vita privata: un post “emozionato”

È proprio su Instagram che Sergio Friscia ha voluto raccontare le emozioni di questo momento così importante, scaturito dalla nuova avventura televisiva a Striscia la Notizia. In un post il conduttore ha infatti postato una sua foto sorridente al noto bancone di Canale 5, scrivendo: “La faccia di chi, ancora incredulo, fa un bilancio di questi lunghi 31 anni di carriera artistica, e realizza sempre di più quanto sia fortunato ad avere questo incredibile ed infinito affetto da parte del pubblico, che lo supporta (e sopporta) in ogni nuova sfida. E che la mia forza, la mia energia, il mio sognare, crederci ancora e divertirmi… lo devo sempre e soltanto a TUTTI VOI !!! “Grazie di cuore, Amici… farò sempre di più perché siate sorridenti e felici !!!” Con tutto il mio cuore… Vostro, Sergio”.

