Dalla comicità in teatro all’ironia e all’informazione in tv, tra Ciao Darwin e Striscia la Notizia. Sergio Friscia ha dimostrato di essere un attore poliedrico in trent’anni di carriera, dove ha spaziato appunto tra ruoli divertenti e profondamente drammatici. Una versatilità che Sergio Friscia – questa sera protagonista nella replica di Ciao Darwin come capo squadra del team Divano – rivendica orgogliosamente. “Lotto da sempre contro le etichette, perché in Italia abbiamo questo limite, non del pubblico ma degli addetti ai lavori: se Danny De Vito fosse nato qui gli avrebbero fatto girare solo i cinepanettoni”, ha detto n una bella intervista rilasciata a Il Giorno qualche tempo fa.

“Per chi fa cabaret è più facile lavorare su un personaggio drammatico, piuttosto che l’inverso. Perché fare il comico è più difficile. Ma è sbagliato etichettare gli attori – sostiene Friscia – io ho sempre preso tanto dalla realtà, basta guardarsi attorno, capire le caratteristiche di persone che vedi per la strada ed esasperarle”.

L’ironia di Sergio Friscia: “L’unico sport che riesco a fare è il salto con l’astice”

Nel corso della replica di Ciao Darwin in onda questa sera su Canale 5, Sergio Friscia guida la squadra Divano. Un nome un perché verrebbe da dire, come spiega lui stesso con la sua solita ironia prima della puntata. D’altronde gettarsi sul divano per guardare un film dopo una giornata faticosa è una delle cose più belle, secondo l’attore. “Guardare un film, ascoltare musica, mangiare mentre lo sport è divano e io l’unico sport che riesco a fare è il salto con l’astice”, ha detto il comico e conduttore di Striscia la Notizia.

Una puntata imperdibile quella di questa sera, in cui l’attore comico siciliano ci regala perle di grande ironia ed una brillantezza impareggiabile, sfidando l’altro capitano, Andrea Maestrelli, con la sua pungente comicità.