Fidanzato di Letizia Petris, chi è?/ Paolo pazzo di lei al Grande Fratello, Staffelli: “Lui non è geloso?”

Paolo Masella interessato a Letizia Petris al Grande Fratello 2023 ma lei è fidanzata

Nella Casa del Grande Fratello 2023 i primi flirt che potrebbero nascere sono già ostacolati. Paolo Masella è uno dei pochi single presenti tra le mura di Cinecittà e la sua preferenza tra le ragazze coinquiline è andata a Letizia Petris. I due sarebbero una coppie perfetta se non fosse che la ragazza è già fidanzata. Nonostante non abbia mai fatto cenno alla sua identità, Letizia ha infatti rivelato di avere una persona fuori che la attende e proprio per lui, di recente, ha versato molte lacrime, ammettendo di sentirne molto la mancanza.

Nella Casa sta però nascendo una forte amicizia con Paolo Masella. Con lui Letizia è molto affettuosa e presente, al punto che non mancano abbracci e momenti di tenerezza.

Paolo Masella deciso a rispettare il fidanzato di Letizia. Intanto con Anita…

“Ma il fidanzato di Letizia non è geloso?” si è chiesta allora Rebecca Staffelli vedendo le immagini dei due dallo studio. C’è però da dire che Paolo è deciso a non andare assolutamente oltre con Letizia e di rispettare la sua relazione. “Lui è uno all’antica, molto rispettoso!” ha sottolineato Fiordaliso in diretta, confermando le intenzioni del ragazzo. C’è però un’altra ragazza che interessa a Paolo ed è Anita: che sia lei la ragazza con la quale nascerà una storia nella Casa del Grande Fratello?

