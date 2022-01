Fidanzato Diana Del Bufalo/ I rumors, da Edoardo Tavassi a Michele Villetti. Dopo rottura con Ruffini…

Diana del Bufalo è una delle attrici più chiacchierate del momento. Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha preso parte a diverse fiction di successo, come Che Dio ci aiuti, una serie tv che certamente l’ha aiutata a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che in passato ha avuto una storia d’amore con il cantante Francesco Arpino, dal 2015 al 2019, poi si è innamorata dell’attore e regista toscano Paolo Ruffini, conosciuto sul set di Colorado. La loro relazione è finita dopo un periodo molto complicato e sofferente, non senza strascichi per Diana Del Bufalo, la quale dopo la rottura ha conosciuto Edoardo Tavassi, il fratello della showgirl Guendalina.

Diana del Bufalo, dopo la rottura con Ruffini “salvata” da Edoardo Tavassi

Parrebbe che l’uomo sia stato un vero e proprio punto di riferimento per la showgirl, dopo la fine della storia con Paolo Ruffini. Una storia, quella con il regista toscano, finita male e per la quale l’attrice ha sofferto davvero tanto. Più recentemente, invece, i rumors sul suo attuale status sentimentale si sono concentrati sul presunto flirt col batterista Michele Villetti.

Il nome di quest’ultimo rimbalza da diverse settimane negli ambienti di gossip e sembra essere una pista piuttosto accreditata, anche se ora come ora nei confronti di Diana del Bufalo è esplosa un’altra bufera, quella relativa alla polemica sui vaccini, con l’attrice che ha spiegato di non essersi sottoposta all’iniezione dopo il consiglio del suo stesso medico di famiglia. La sua presa di posizione, chiaramente, ha spaccato il web.

