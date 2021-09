Fidanzato Jane Alexander/ Da Gianmarco Amicarelli a Elia Fongaro: “La minestra…”

Negli ultimi anni la vita sentimentale di Jane Alexander è finita sotto i riflettori. Nel 2018, fidanzata con il musicista Gianmarco Amicarelli, l’attrice è entrata dentro la casa del Grande Fratello Vip dov ha conosciuto il giovane Elia Fongaro. Tra i due è scoppiata la passione e Jane ha così interrotto la relazione con Amicarelli. Ma la storia d’amore con l’ex velino è durata meno del previsto: “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me”, ha scritto Jane Alexander su Instagram. Subito dopo Gianmarco Amicarelli, sulle pagine di Spy, ha mandato un messaggio all’ex compagna: “Io la porta non la chiudo, ma non voglio neanche starci troppo a pensare… Poi, laddove tornasse, non è detto che tutto torni com’era, anche se ho imparato a dare un certo peso alla regola del mai dire mai”.

Jane Alexander: "Troppo magra? Ho avuto la candida intestinale"/ "Non sto male"

Jane Alexander il ritorno di fiamma con Gianmarco Amicarelli

Pochi mesi dopo, infatti, Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata l’attrice con un lungo post su Instagram, spiegando come stanno realmente le cose fra lei e quello che per due anni è stato il suo compagno. I due si sono riavvicinati e hanno deciso di vedersi come amici: “Andando avanti, e parlando sempre, in modo da chiarire tutto tra di noi, ci siamo ritrovati a ridere spesso, e a voler passare più tempo insieme. Ci siamo abbracciati e baciati”. Poi, con ironia, ha aggiunto: “Forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più”. I due sembrano stare ancora insieme come testimoniano gli scatti social: il 28 agosto Amicarelli ha pubblicato una foto in cui appare anche Jane.

LEGGI ANCHE:

Jane Alexander/ “Mio figlio Damiano è maggiorenne ma in casa fa quello che dico io!”Jane Alexander/ "Sono fortemente innamorata, ma amo essere trasgressiva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA