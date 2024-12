CHI È GIANMARCO AMICARELLI? VITA E CARRIERA DEL COMPOSITORE ROMANO

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander, e cosa sappiamo della loro love story? Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di “Storie di donne al bivio” e nel salotto televisivo che vede in Monica Setta la padrona di casa tra le protagoniste al femminile del talk show ci sarà pure la 51enne attrice inglese, madre di Damiano Schiozzi (di cui parliamo in un altro pezzo a lui interamente dedicato) e autrice di un libro autobiografico pubblicato da poco e che segna il suo esordio come scrittrice. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale e dell’uomo che da qualche tempo è al suo fianco, nonostante alcune crisi che in passato hanno minato la loro relazione? Scopriamo di seguito chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander.

Per raccontare chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander, e com’è nata la loro relazione dobbiamo innanzitutto ricordare che l’attrice ed ex modella naturalizzata italiana si è legata sentimentalmente al chitarrista e compositore capitolino (classe 1981 e quindi più giovane di lei di nove anni) dopo la fine della storia con Christian Schiozzi, padre del suo unico figlio Damiano e conosciuto sul set ai tempi della fiction “Elisa di Rivombrosa”. Pur essendo molto abbottonata sulla propria vita privata, nel corso della sua esperienza nella Casa del “Grande Fratello VIP” la Alexander aveva avuto modo di parlare della loro relazione, messa in crisi per un certo periodo proprio da un ex ‘gieffino’, Elia Fongaro, col quale aveva avuto la più classica delle sbandate prima di tornare assieme ad Amicarelli. Attivo nel mondo della musica sin da giovane, Gianmarco ha lavorato con un’etichetta musicale di famiglia e ha fondato la band dei Deadbeats che ha pure aperto i concerti in Italia di diversi artisti di fama internazionale della scena indie.

JANE ALEXANDER, LA ‘SBANDATA’ PER ELIA FONGARO E LA PACE COL COMPAGNO

Scoprendo chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander, e prima di accennare alla sua liaison con l’attrice, va pure menzionato il fatto che, dopo aver collaborato come band assistant per importanti concerti, ha dato vita nel 2015 al suo progetto solista col moniker di Vatycans, restando comunque uno dei chitarristi più apprezzati della scena nostrana. Tuttavia, il suo nome al di fuori dell’ambito musicale, è noto alle cronache soprattutto per la relazione con l’attrice britannica: “Colui che mi ama, che vive con me, che mi sopporta e supporta, che mi ha scelta e che mi si tiene, nonostante tutto” aveva scritto Jane sui social prima del suo ingresso nel reality show comunicando che sarebbe stato Amicarelli a gestire gli aggiornamenti della sua seguitissima pagina.

Per capire chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander, bisogna parlare pure del breve iato nella loro storia, quando la diretta interessata era finita tra le braccia di Elia Fongaro, prima che decidesse di troncare la relazione: “Profondi contrasti caratteriali e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”, in questo modo la Alexander aveva motivato la rottura e a cui aveva fatto eco Amicarelli che, a un magazine, aveva lasciato intendere che per lui la porta era ancora aperta: “Laddove (lei, NdR) tornasse, non è detto che tutto torni com’era, anche se ho imparato a dare un certo peso alla regola del mai dire mai”. E infatti qualche tempo dopo i due si erano riappacificati e da allora non si sono più lasciati: “Forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita” aveva scherzato la donna in merito alla scelta di tornare assieme. “Avevo preso una sbandata, poi ci siamo ritrovati (…) Ho capito che era l’uomo per me perché ho scoperto che lui mi dava tanto”.