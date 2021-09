Fidanzato Marta Flavi/ Finita con il notaio milanese. L’ultimo partner uno scozzese

Marta Flavi ha un fidanzato? Finita la storia con Pierluigi…

Marta Flavi in un’intervista dello scorso aprile, in occasione del suo compleanno, ha svelato di essere single. “Con il notaio di Milano è finita. L’ultimo è stato un signore scozzese, molto distinto, sembrava Sean Connery. Ma la quarantena ci ha divisi e io che non sono una che fa sexting davanti a uno schermo non ho più proseguito”, ha confessato a Vanity Fair. La conduttrice di “Agenzia matrimoniale” è stata legata per qualche anno a Pierluigi, notaio di Milano, di cui aveva parlato in diverse occasioni dicendo di essere molto felice insieme a lui: “Mi sento sempre eternamente fidanzata”, aveva confessato a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me”.

Pierluigi le aveva anche chiesto di sposarlo, ma la Flavi aveva declinato la proposta: “Io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole, ho già provato trent’anni fa con Maurizio Costanzo, e non arrivammo al secondo anniversario”, aveva svelato a Grand Hotel.

Marta Flavi: la vita sentimentale della conduttrice

Marta Flavi e Pierlugi, stimato notaio milanese, sono stati insieme qualche anno, nonostante avessero idee molto diverse sulla vita di coppia: “Preferisco un rapporto in cui ognuno sta a casa sua e ogni tanto si condivide lo stesso tetto. Ma Pierluigi non la pensa in questo modo. Lui è vedovo da anni, i suoi figli sono ormai adulti e desidera costruirsi una famiglia”, aveva confessato sulle pagine di Grande Hotel.

La conduttrice aveva ammesso che dopo il suo “no” alla proposta di matrimonio si erano un po’ allontanati, ma era certa che il compagno avrebbe accettato la sua scelta. Qualcosa invece non deve aver funzionato e i due si sono lasciati. L’ultimo partner di Marta Flavi è quindi stati un misterioso signore scozzese.

