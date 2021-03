Fidanzato misterioso di Beatrice Venezi, chi è?/ Gli indizi: “Straniero e..”

Chi è il misterioso fidanzato di Beatrice Venezi? La bella direttrice d’orchestra (anche se lei preferisce essere appellata con la forma maschile) salirà sul palco dell’Ariston in questo Festival di Sanremo 2021 ma in molti si chiedono cosa ne sia della sua vita privata. Bella come il sole, spesso in viaggio e realizzata nella carriera perseguendo il suo sogno più grande, la musica, cosa manca nella sua vita? A quanto pare niente visto che non è la prima volta che sentiamo parlare della sua appagante vita sentimentale che, a quanto pare, annovera tra le fila un misterioso fidanzato di cui, però, sappiamo bene poco. Di sicuro non è geloso, alla luce dei viaggi che spesso la vedono impegnata, e deve essere intelligente e illuminato per via di quello che la Venezi ha mostrato di sè durante la sua partecipazione ad AmaSanremo, e poi?

Beatrice Venezi ha davvero un fidanzato misterioso o è tornata single?

Cos’altro sappiamo del misterioso fidanzato di Beatrice Venezi quindi? Al momento niente. Gli unici dettagli, che non riguardano il suo nome e le sue generalità in senso stretto, sono quelli che la stessa direttrice d’orchestra si è lasciata sfuggire. Pare che nella sua vita ci sia un fidanzato la cui identità resta top secret. A rivelarlo è stata la stessa Beatrice Venezi in un’intervista rilasciata nel 2019 al settimanale Oggi spiegando: “Ho un fidanzato che non è italiano e non è musicista“. Certo, sono passati due anni da quell’intervista e la Venezi a questo punto potrebbe essere già tornata single ma se così non fosse le cose tra lei e questo misterioso fidanzato saranno di sicuro molto serie (visto che hanno resistito anche al lockdown).



